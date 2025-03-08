Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania durante la noche, dirigido a infraestructura crítica de energía y objetivos civiles, según afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien renovó su llamado a una tregua para evitar más destrucción.

Zelenski informó el viernes por la noche que casi 70 misiles, tanto de crucero como balísticos, así como casi 200 drones de ataque, fueron utilizados en los bombardeos contra varias regiones, incluidas Odesa, Poltava, Chernígov y Ternópil.

También se reportaron daños en edificios residenciales y víctimas en Járkov, después de que un misil impactara cerca de un bloque de apartamentos.

A pesar de la intensa ofensiva, Zelenski aseguró que las defensas aéreas de Ucrania, incluidos cazas F-16 y aviones Mirage suministrados por Francia, lograron interceptar varios misiles de crucero rusos.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de detener los ataques contra zonas civiles como primer paso para alcanzar una paz real.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reforzó el llamado de Zelenski, subrayando la magnitud del ataque: "261 misiles y drones. Los rusos solo se detendrán cuando los detengamos. La presión sobre Rusia debe aumentar para poner fin a la guerra cuanto antes".

Estados Unidos suspende la ayuda a Ucrania y corta el acceso a imágenes satelitales

El bombardeo se produjo días después de que EE.UU. suspendiera la ayuda militar y la provisión de inteligencia a Ucrania, en un intento por presionarla para que acepte un acuerdo de paz impulsado por la administración de Trump. Sin la inteligencia estadounidense, la capacidad de Ucrania para atacar dentro de Rusia y defenderse de los bombardeos se ve considerablemente reducida.

Además, el gobierno de Estados Unidos confirmó el viernes que había suspendido el acceso de Ucrania a imágenes satelitales no clasificadas que habían sido utilizadas para la defensa contra Rusia.

La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de EE.UU. dijo a Associated Press que la decisión reflejaba "la directiva de la Administración sobre el apoyo a Ucrania", sin dar más detalles. La empresa proveedora de imágenes satelitales Maxar Technologies confirmó que el gobierno de EE.UU. decidió "suspender temporalmente" el acceso de Ucrania.

Rusia afirma haber tomado cuatro asentamientos

Mientras tanto, Moscú aseguró que sus fuerzas capturaron cuatro aldeas en la región oriental de Donetsk durante la última semana.