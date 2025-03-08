Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania durante la noche, dirigido a infraestructura crítica de energía y objetivos civiles, según afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien renovó su llamado a una tregua para evitar más destrucción.
Zelenski informó el viernes por la noche que casi 70 misiles, tanto de crucero como balísticos, así como casi 200 drones de ataque, fueron utilizados en los bombardeos contra varias regiones, incluidas Odesa, Poltava, Chernígov y Ternópil.
También se reportaron daños en edificios residenciales y víctimas en Járkov, después de que un misil impactara cerca de un bloque de apartamentos.
A pesar de la intensa ofensiva, Zelenski aseguró que las defensas aéreas de Ucrania, incluidos cazas F-16 y aviones Mirage suministrados por Francia, lograron interceptar varios misiles de crucero rusos.
El presidente ucraniano insistió en la necesidad de detener los ataques contra zonas civiles como primer paso para alcanzar una paz real.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reforzó el llamado de Zelenski, subrayando la magnitud del ataque: "261 misiles y drones. Los rusos solo se detendrán cuando los detengamos. La presión sobre Rusia debe aumentar para poner fin a la guerra cuanto antes".
Estados Unidos suspende la ayuda a Ucrania y corta el acceso a imágenes satelitales
El bombardeo se produjo días después de que EE.UU. suspendiera la ayuda militar y la provisión de inteligencia a Ucrania, en un intento por presionarla para que acepte un acuerdo de paz impulsado por la administración de Trump. Sin la inteligencia estadounidense, la capacidad de Ucrania para atacar dentro de Rusia y defenderse de los bombardeos se ve considerablemente reducida.
Además, el gobierno de Estados Unidos confirmó el viernes que había suspendido el acceso de Ucrania a imágenes satelitales no clasificadas que habían sido utilizadas para la defensa contra Rusia.
La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de EE.UU. dijo a Associated Press que la decisión reflejaba "la directiva de la Administración sobre el apoyo a Ucrania", sin dar más detalles. La empresa proveedora de imágenes satelitales Maxar Technologies confirmó que el gobierno de EE.UU. decidió "suspender temporalmente" el acceso de Ucrania.
Rusia afirma haber tomado cuatro asentamientos
Mientras tanto, Moscú aseguró que sus fuerzas capturaron cuatro aldeas en la región oriental de Donetsk durante la última semana.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Andríivka, Burlatske, Pryvilne y Skudne quedaron bajo control ruso tras operaciones de los grupos militares Tsentr (Centro) y Vostok (Este).
El ministerio también informó que llevó a cabo siete ataques coordinados con armas de precisión y drones contra infraestructura de aeródromos militares, depósitos de municiones, talleres de producción, almacenes y centros de mando de vehículos aéreos no tripulados.
Asimismo, dijo haber atacado bases de embarcaciones, ubicaciones temporales de las fuerzas armadas ucranianas, "unidades nacionalistas" y mercenarios extranjeros.
Durante la noche, Rusia lanzó otro ataque con armas de alta precisión de largo alcance desde aire, mar y tierra, además de drones, con el objetivo de impactar instalaciones de gas y energía que sostienen el complejo militar-industrial de Ucrania, según el comunicado.
"El objetivo del ataque ha sido alcanzado. Todos los objetivos designados fueron impactados", afirmó el ministerio.
Moscú denuncia intervención extranjera a favor de Ucrania
En medio del conflicto, la Embajada de Rusia en Italia denunció el viernes los supuestos planes de Francia y el Reino Unido de desplegar “fuerzas de mantenimiento de la paz” en Ucrania, afirmando que el personal militar occidental ha estado involucrado en el conflicto desde 2015.
Además, acusó a Francia y al Reino Unido de buscar una escalada del conflicto y de obstaculizar posibles negociaciones de paz.
"El despliegue de ‘fuerzas de mantenimiento de la paz’ por parte de quienes están armando masivamente a Ucrania y apoyando actividades terroristas contra Rusia es completamente inmoral", afirmó el comunicado.
Rusia reiteró su firme oposición a cualquier presencia militar extranjera en Ucrania, sin importar el formato, incluyendo misiones de la ONU, la UE o la OSCE, calificando tales medidas como “totalmente inaceptables”.
Estas declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones por el apoyo militar occidental a Ucrania, con Rusia advirtiendo repetidamente contra una posible intervención directa de la OTAN en el conflicto.