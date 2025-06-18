El 13 de junio, Israel lanzó contra Irán un ataque no provocado con el objetivo no solo de destruir el programa nuclear de Teherán, sino también de provocar un posible cambio de régimen en el país.

Entre las cientos de víctimas en Irán se encuentran más de dos decenas de científicos nucleares y más de 20 altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor y el comandante de la Guardia Revolucionaria.

Teherán ha respondido a los ataques apuntando contra bases militares israelíes, y disparando cientos de misiles y drones que lograron penetrar el tan aclamado sistema de defensa Domo de Hierro del estado sionista.

Durante décadas, Israel ha alertado —especialmente a Estados Unidos y a sus aliados occidentales— sobre las ambiciones nucleares de Irán. Sin embargo, este episodio representa una de las mayores ironías en las relaciones internacionales.

Desde hace tiempo, se sospecha que Israel puede tener armas nucleares, aunque nunca lo ha reconocido oficialmente. Y, además, se ha negado sistemáticamente a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Paradójicamente, Tel Aviv busca desmantelar el programa nuclear de Irán, un país que sí ha firmado el TNP y permite inspecciones internacionales.

Este comportamiento beligerante de Israel no es nuevo. En 1981 y 2007, destruyó los reactores nucleares de Iraq y Siria, respectivamente. En ambas ocasiones, la comunidad internacional guardó silencio, sin sancionar a Israel ni impedir futuras agresiones.

Instalaciones secretas de Israel y la presión de Kennedy





Seymour Hersh detalló en su libro “The Samson Option”, publicado en 1991, cómo Israel desarrolló un programa nuclear desde la década de 1950 con muy poca supervisión, salvo por cierta presión que a principios de los años 60 ejerció el entonces presidente de EE.UU ., John F. Kennedy.

En 1960, Estados Unidos descubrió la instalación nuclear israelí de Dimona a través de inteligencia y vigilancia aérea. Israel alegó primero que se trataba de una planta textil y luego dijo que era un reactor de investigación.

FOTO: Se cree ampliamente que la instalación de Dimona, envuelta en un extenso secretismo, alberga cientos de ojivas nucleares.

Kennedy, un firme opositor a la proliferación nuclear, consideraba las actividades nucleares secretas de Israel como una amenaza a la estabilidad global.

Entre 1961 y 1963, exigió inspecciones regulares de EE.UU. en Dimona, y envió varias cartas al entonces primer ministro israelí David Ben-Gurion exigiendo transparencia.

En abril de 1963, Kennedy advirtió que el apoyo estadounidense podría estar en peligro si no se cumplían esas condiciones. Ben-Gurion dimitió repentinamente sin responder. Su sucesor, Levi Eshkol, demoró y evitó inspecciones completas.

Martin Sandler, destacado historiador estadounidense y experto en la era Kennedy, ha sugerido —tras revisar extensamente documentos de la época— que el Mossad de Israel orquestó el asesinato de Kennedy para frenar la presión estadounidense.

Tras su muerte, su sucesor Lyndon B. Johnson flexibilizó las exigencias, permitiendo que el programa nuclear de Israel continuara sin trabas.

Pruebas sobre el arsenal nuclear oculto de Israel



