Israel intensificó su campaña militar contra Siria lanzando ataques aéreos en la zona rural de Damasco, y las provincias de Hama y Latkia, según informó la agencia estatal de noticias siria SANA. Los bombardeos ocurrieron apenas horas después de que Tel Aviv impactara cerca del palacio presidencial, en la capital .

La mañana de este sábado, SANA reportó “ataques de la fuerza aérea de Israel en las afueras de Harasta, cerca de Damasco", y bombardeos contra dos lugares en las regiones occidentales de Hama y Latakia.

Según los informes, cuatro personas resultaron heridas en Hama.

La presidencia siria condenó los ataques aéreos de Israel, calificándolos de una "peligrosa escalada contra las instituciones estatales y la soberanía del Estado". En ese sentido, instó a la comunidad internacional a apoyar a Siria, afirmando que tales agresiones "afectan la seguridad nacional y la unidad del pueblo sirio".

Se trata del tercer ataque de Israel contra territorio sirio en lo que va de la semana.

El ataque cercano al palacio presidencial

En la madrugada de este viernes, aviones de combate israelíes bombardearon objetivos cercanos al Palacio del Pueblo, residencia simbólica del poder en Siria y sede del gobierno encabezado por el presidente Ahmed Al-Sharaa.

Aunque Israel justificó la ofensiva como una medida preventiva para proteger a la comunidad drusa, una minoría religiosa presente en el sur de Siria, el gobierno sirio denunció la acción como un intento deliberado de sabotear los recientes esfuerzos de reconciliación nacional.

Justamente, horas antes del bombardeo, las autoridades sirias lograron un acuerdo crucial con líderes drusos. Tanto el gobierno central como los líderes comunitarios aplaudieron el pacto como un paso concreto hacia la reconciliación y la unidad nacional. Desde Suweida —provincia que concentra gran parte de la población drusa en Siria— figuras religiosas de la comunidad drusa rechazaron abiertamente cualquier agenda separatista y ratificaron su compromiso con la unidad del país. “Rechazamos toda división o injerencia extranjera en nuestros asuntos internos”, afirmaron en un comunicado oficial.

Aún así, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz calificaron los ataques aéreos como "operación de advertencia" para disuadir cualquier acción en contra de la comunidad drusa. “Este es un mensaje claro para el régimen sirio”, señalaron en una declaración conjunta en la que amenazaron con nuevas intervenciones si Damasco despliega fuerzas hacia el sur.