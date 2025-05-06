El Gobierno de Israel destapó sus cartas sobre los planes de fuego, muerte, expulsión y “ocupación total” que tiene para Gaza. En una decisión unánime, el gabinete de seguridad del primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó este lunes una propuesta que contempla apoderarse por completo del enclave palestino, expandiendo sus ya letales, sangrientas y devastadoras operaciones militares.

A través de un comunicado, la oficina de Netanyahu señaló que el “plan operativo”, presentado por el jefe del ejército Eyal Zamir, exige que las fuerzas israelíes “conquisten” Gaza y mantengan el territorio bajo su control. En un video, el primer ministro aseguró que la operación será “intensiva” y que habrá más palestinos desplazados en Gaza “por su propia seguridad”.

Justamente, el Canal 12 de Israel indicó que el plan prevé la reubicación forzosa de palestinos del norte al sur de Gaza. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de ultraderecha, le dijo al Canal 13 que la población será desplazada a la zona entre Rafah y Jan Yunis, donde, según indicó, se distribuirá la ayuda humanitaria bajo vigilancia de seguridad israelí.

Smotrich agregó que, una vez que comience la nueva ofensiva en el enclave, "no habrá retirada de los territorios que hemos conquistado, ni siquiera a cambio de rehenes". "Por fin vamos a ocupar Gaza. Dejaremos de temerle a la palabra 'ocupación'", declaró.

Posteriormente, en afirmaciones más incendiarias sostuvo que "Gaza será destruida, los civiles serán enviados al sur, a una zona humanitaria, y desde allí empezarán a partir en gran número hacia terceros países".

El control de la ayuda humanitaria como arma de presión

Smotrich también mencionó cómo Tel Aviv planea utilizar la ayuda humanitaria para ejercer control en Gaza: "Por fin estamos tomando el control de toda la ayuda humanitaria para que no se convierta en suministros para Hamás".

De manera similar, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, reafirmó su insistencia de someter a los palestinos a una hambruna devastadora como parte de la ofensiva genocida en curso.

Según el Canal 14 de Israel, Ben-Gvir afirmó que “la única ayuda que debería entrar en Gaza es la destinada a la migración voluntaria”, una clara expresión de la agenda de deportación destinada a vaciar el enclave de su población.

Todas estas afirmaciones del gobierno israelí no dejan lugar a dudas: no se trata de una ofensiva limitada o temporal, es una operación de ocupación a gran escala.

La ONU enciende las alarmas

Por su parte, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió contra el plan de las autoridades israelíes para cerrar el sistema de ayuda existente en Gaza. "No aceptamos una propuesta ni un plan que no respete los principios humanitarios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia en la prestación de la ayuda", declaró el portavoz de la agencia, Jens Laerke, en Ginebra.

El plan de Israel está "diseñado para controlar y restringir aún más los suministros, lo cual es lo contrario de lo que se necesita", añadió Laerke. En ese sentido, volvió a reiterar que las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria en el enclave amenazan con convertir las labores de socorro en un "arma" de guerra, ya que el acceso sigue siendo críticamente limitado.

"Parece ser un intento deliberado de convertir la ayuda en un arma, y ​​llevamos mucho tiempo advirtiendo contra ello", declaró. "La ayuda debe brindarse en función de las necesidades humanitarias a quien la necesite, priorizando a quienes más la necesitan, y no debe utilizarse de ninguna manera como táctica para desplazar a la gente a un lugar determinado ni para convencerla de hacer esto o aquello".