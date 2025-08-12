El horror en Gaza se extiende hasta el punto de ver a niños indefensos morir lentamente, hasta los huesos, por hambre. Muhammad Zakaria Khudr tenía apenas cinco años cuando exhaló por última vez este lunes, en una escena que estremece: la hambruna lo había llevado a pesar solo tres kilos. Su muerte fue consecuencia de la profunda escasez de alimentos provocada por el bloqueo de Israel sobre Gaza, en medio de una estrategia de hambre planificada que cada vez se cobra más vidas palestinas, y de ataques que no dan respiro.

Un médico del Hospital Nasser, en el sur de Gaza, confirmó la condición trágica de Muhammad a la agencia de noticias Anadolu. Mientras, en redes sociales circula un video que muestra el cuerpo extremadamente delgado del niño.

Su padre afirmó que la pérdida de peso y la muerte de Muhammad se debieron a la falta de leche y alimentos.

Y los hospitales de Gaza siguen reportando muertes por hambruna forzada. El Ministerio de Salud de Gaza informó el lunes que la cifra de fallecidos por inanición subió a 222, incluidos 101 niños, tras la muerte de otros cinco palestinos en las últimas 24 horas.

Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que un tercio de la población ha pasado varios días sin comer, y calificó la situación como “sin precedentes” por los niveles de hambre y desesperación.

La hambruna la ha impuesto y extendido Israel a través de un bloqueo total desde el 2 marzo hasta mediados de julio. Desde entonces, el ingreso de bienes esenciales y ayuda humanitaria es muy limitado. Solo se han permitido entradas mínimas, muy por debajo de lo necesario para evitar una hambruna. Si en Gaza no te matan las bombas, te mata el hambre.

Según la Oficina de Prensa de Gaza, Israel dejó pasar 1.210 camiones de ayuda en 14 días, apenas un 14% de los 8.400 necesarios para atender la crisis alimentaria en ese periodo.

Ampliar la ofensiva pone a más niños en riesgo: OMS





El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por los planes de Israel de ocupar la Ciudad de Gaza, advirtiendo que la situación humanitaria “ya es crítica”.

“El plan de Israel de ampliar las operaciones militares en Gaza es profundamente preocupante, dada la ya grave situación humanitaria y sanitaria en todo el enclave”, declaró.

Además, advirtió que una mayor escalada podría poner en riesgo a más niños por malnutrición y falta de acceso a servicios de salud.

“Reiteramos nuestro llamado para que se permita un acceso inmediato, sin trabas y ampliado a la ayuda alimentaria y sanitaria, para la liberación de los rehenes y para un alto el fuego permanente”, añadió Tedros.

“Toda una generación está siendo aniquilada”





Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó sobre la situación extrema en Gaza, donde la población muere de hambre y los bombardeos continúan.

“Familias enteras, barrios y toda una generación están siendo aniquilados”, dijo la agencia en un comunicado en X.

La UNRWA criticó la inacción de la comunidad internacional, advirtiendo que el silencio equivale a complicidad, y pidió un alto el fuego inmediato para frenar la catástrofe humanitaria.