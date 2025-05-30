Este domingo 1 de junio, México vivirá una jornada histórica: por primera vez, sus ciudadanos elegirán por voto popular a los integrantes del Poder Judicial. La votación fue establecida tras la aprobación, el año pasado, de una reforma que convirtió al país en el primero del mundo en elegir de forma directa a ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados.

La iniciativa fue impulsada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó del 2018 al 2024, y aprobada tras un complejo proceso legislativo marcado por la polémica y fuertes debates en el Congreso de Diputados y el Senado.

La sucesora de López Obrador, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha respaldado con firmeza esta transformación, asegurando que el voto ciudadano contribuirá a reducir los actuales altos niveles de impunidad. "Las personas que vayan a votar decidirán quién integrará el Poder Judicial, y quienes resulten elegidos por el pueblo deberán responder al pueblo. Esa es la gran diferencia", sostuvo la mandataria este miércoles.

Sin embargo, la reforma que estableció las elecciones también ha recibido críticas de quienes advierten que podría debilitar los contrapesos democráticos.

Pero, ¿por qué es tan importante esta elección? Por un lado, porque no tiene precedentes: aunque países como Bolivia eligen por voto popular a algunos jueces, México será el primero en elegir a todos los magistrados de esta manera. Además, se trata de una de las reformas más profundas en su sistema judicial, con el potencial de cambiar por completo el equilibrio de poderes en el país.

Estos son los puntos clave de las votaciones.

¿Qué se elige?

El domingo estarán en juego 881 cargos del Poder Judicial federal. Los votantes elegirán a todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reducirá a nueve; a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial —que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal y que se encargará de evaluar e investigar el desempeño de los jueces—, y a casi la mitad de los 7.000 jueces. El resto será elegido en 2027.

Entre los cargos que se designarán también están dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados.

Hasta ahora, los nombramientos se realizaban mediante acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Senado. El presidente proponía una terna para la Suprema Corte, y el Senado escogía al candidato con el respaldo de al menos dos tercios de sus integrantes. Ese sistema quedará completamente reemplazado por el voto directo.

A los cargos mencionados se suma la renovación de los sistemas judiciales locales en 19 estados, lo que eleva a 1.787 los cargos adicionales en disputa. El total asciende a 3.422 candidaturas registradas en este proceso.

¿Cómo es el proceso de votación?

Están convocados a las urnas casi 100 millones de mexicanos. Sin embargo, encuestas recientes estiman que la participación podría oscilar entre el 5% y el 20%, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé una asistencia de entre el 13% y el 20%, según datos preliminares difundidos por la agencia EFE.

Cada votante recibirá seis boletas para elegir a jueces federales, más las que correspondan a cada estado, si es que participa en los Procesos Electorales Locales Extraordinarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, además, se entregarán tres boletas adicionales para cargos locales.

En las boletas están los nombres de los candidatos en orden alfabético. A la izquierda, las mujeres, y a la derecha, los hombres. Y, por cada cargo a elegir, corresponderá un color: