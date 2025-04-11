El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lanzó un firme llamado por la justicia internacional, la reconciliación regional y un orden global más inclusivo, en un discurso que subrayó la postura diplomática asertiva del país y su fuerte crítica a la inacción de Occidente ante las crisis humanitarias.

Durante su intervención en el 4.º Foro Diplomático de Antalya, Erdogan destacó la importancia del diálogo sobre el conflicto y de la claridad moral por encima del cálculo geopolítico.

“Reiteramos una vez más que preferimos el diálogo al conflicto, y el sentido común y la conciencia global a la polarización”, afirmó ante una audiencia de líderes globales, diplomáticos y expertos reunidos en este evento de alto nivel bajo el lema “Reivindicar la diplomacia en un mundo fragmentado”.

Erdogan volvió a criticar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, retomando su ya célebre frase: “El mundo es más grande que cinco”, en referencia a los cinco miembros permanentes del Consejo.

“Porque la humanidad es más grande que cinco”, señaló, argumentando que la actual estructura de gobernanza global ya no responde a su propósito y no refleja las aspiraciones ni la demografía del mundo actual.

Ankara lleva años abogando por un sistema internacional más justo, en el que las naciones en desarrollo tengan una voz más fuerte.

Mensaje a la región: Türkiye llegó para quedarse

El mandatario turco reafirmó el papel histórico y continuo de Türkiye en su región, haciendo alusión a los vínculos centenarios del país con su geografía.

“No somos meros habitantes de esta geografía; también somos sus legítimos propietarios”, aseguró. “Hemos estado aquí durante mil años y, si Dios quiere, seguiremos estando por muchos siglos más”.

Las declaraciones de Erdogan se producen en un contexto regional cambiante, en el que Türkiye ha estado reajustando su política exterior: impulsando esfuerzos de normalización, ampliando su presencia económica y fortaleciendo su red diplomática en el Cáucaso Sur, los Balcanes y Medio Oriente.

Relacionado TRT Global - Foro Diplomático de Antalya, el esfuerzo de Türkiye en un mundo fragmentado

Reactivación de los lazos estratégicos con EE.UU.

En un destacado giro en las relaciones internacionales, Erdogan también abordó la futura relación de Türkiye con Estados Unidos, vinculándola tanto a las dimensiones económicas como personales.

“Creo que en el segundo mandato del presidente Trump, gracias a nuestra estrecha amistad, prosperarán las relaciones con Estados Unidos en todos los ámbitos”, declaró Erdogan.

Reafirmó el compromiso de Türkiye de fortalecer los lazos económicos con Washington, haciendo hincapié en el ambicioso objetivo comercial de 100.000 millones de dólares. “Concedemos gran importancia a nuestro objetivo comercial de 100.000 millones de dólares con nuestro aliado y socio estratégico, EE.UU.”, declaró.

Refiriéndose a las actuales tensiones globales por los aranceles y el proteccionismo, Erdogan destacó el enfoque pragmático de Ankara. “Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que la creciente competencia comercial por los aranceles no se vuelva destructiva; Türkiye será uno de los ganadores de este proceso”, añadió.

Relacionado TRT Global - Líderes globales llegan al Foro de Antalya: “Cómo recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado”

Relaciones con la Unión Europea

Erdogan hizo un fuerte llamado a la adhesión de Türkiye a la Unión Europea, largamente postergada, argumentando que tanto las realidades geopolíticas como los intereses compartidos exigen una reactivación seria del proceso.

“Türkiye debería obtener inmediatamente un escaño como miembro de pleno derecho de la UE. Estamos preparados y decididos a impulsar el proceso y esperamos medidas concretas de la UE”, declaró.

Erdogan también subrayó el creciente papel de Ankara en la arquitectura de seguridad del continente, señalando los conflictos actuales y las vulnerabilidades estratégicas.

“Una vez más quedó claro que la seguridad europea no puede considerarse sin Türkiye, que también está dispuesta a asumir la responsabilidad en el futuro”, añadió, haciendo referencia a la posición de Ankara como miembro clave de la OTAN y figura clave en la región.