El sistema de salud en Gaza se encuentra al borde del colapso total: los hospitales que aún funcionan se enfrentan a una inminente paralización por la falta de combustible, suministros médicos y acceso humanitario. Al devastador bloqueo de Israel en los cruces fronterizos se suma una ofensiva militar cada vez más intensa.

El Ministerio de Salud de Gaza encendió las alarmas este domingo al reportar las reservas de combustible en los hospitales del enclave solo alcanzarán para tres días más de funcionamiento.

Un comunicado del ministerio denunció que “la ocupación israelí está impidiendo que las organizaciones internacionales y de la ONU accedan a las zonas de almacenamiento de combustible destinadas a los hospitales, bajo el pretexto de que dichas áreas se encuentran en ‘zonas rojas’”.

La electricidad en Gaza depende casi por completo de generadores, ya que la red eléctrica local colapsó tras más de año y medio de incesantes bombardeos israelíes. Esta situación ha convertido al combustible en un recurso vital para el funcionamiento de unidades de cuidados intensivos, quirófanos y otros departamentos esenciales.

“El bloqueo del suministro de combustible representa una amenaza directa para el funcionamiento de los hospitales”, subrayó el ministerio. La advertencia fue clara: hay riesgo una suspensión total de los servicios médicos.

UNRWA denuncia sistema de salud colapsado

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) también alertó este domingo sobre el estado crítico de sus servicios médicos en Gaza. En un comunicado, la agencia denunció una “grave escasez de recursos” a causa del asedio israelí y del genocidio en curso. Según la UNRWA, “casi un tercio de los suministros esenciales están agotados y otro tercio se agotará en menos de dos meses”.

A pesar del colapso, la UNRWA sigue siendo uno de los principales proveedores de atención médica en el enclave. Sin embargo, el organismo reconoce que sus servicios “carecen críticamente de recursos” para seguir operando bajo las actuales condiciones.

El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, subrayó previamente que el asedio israelí “matará silenciosamente a más niños y mujeres, además de los ya asesinados por los bombardeos”.

“Una etapa avanzada de hambruna”

El bloqueo impuesto por Israel a comienzos de marzo selló los pasos fronterizos de Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, ayuda médica y bienes básicos. Esta restricción ha profundizado el colapso del sistema del sistema y ha llevado a una situación humanitaria “inimaginable”, según palabras de la propia UNRWA.

En su declaración del domingo, la agencia advirtió que el cerco total, que ya entra en su novena semana, “debe ser detenido con un esfuerzo internacional concertado para evitar que esta catástrofe humanitaria alcance un nivel nunca antes visto”.

El director de la Oficina de Prensa de Gaza, Ismail Al-Thawabta, declaró a la agencia turca Anadolu que el enclave ha entrado en “una etapa avanzada de hambruna” debido al cierre continuado de los cruces fronterizos desde el pasado 2 de marzo.

Según indicó, más del 90% de la población ha sido desplazada, muchos en múltiples ocasiones, y se encuentra viviendo en refugios sobrepoblados o expuesta a la intemperie, una situación que ha facilitado la propagación de enfermedades y epidemias.