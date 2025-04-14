Türkiye acogerá una reunión centrada en la seguridad en el mar Negro, donde se analizarán planes navales a adoptar si en el futuro se logra alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, informó el Ministerio de Defensa.

La cita se celebrará los días martes y miércoles en la sede del Mando de las Fuerzas Navales en Ankara, capital de Türkiye, con la participación de representantes militares de varios países, según informó el ministerio en un comunicado emitido el domingo.

Durante el encuentro se abordará la planificación militar naval necesaria para preservar un entorno pacífico en la región del mar Negro. Aunque el ministerio no precisó qué países estarán presentes, confirmó que Rusia no estará representada entre los asistentes internacionales.

Mientras tanto, el gobierno turco continúa sus esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Ankara ha instado en reiteradas ocasiones a Kiev y Moscú a alcanzar una solución negociada, y se ha mostrado dispuesta a participar en cualquier iniciativa que siente las bases para un acuerdo duradero, incluida la posibilidad de actuar como mediador entre las partes.