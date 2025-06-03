El enriquecimiento de uranio en Irán es el punto crítico distancia a Washington y Teherán, en medio de las negociaciones que desarrollan para un posible acuerdo nuclear. Y esta grieta, de acuerdo a las recientes exigencias cruzadas de ambas partes, parece difícil de salvar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en la noche de este lunes que su gobierno no permitirá ningún tipo de enriquecimiento de uranio para Irán en el marco de un posible pacto nuclear. “Bajo nuestro posible acuerdo, NO PERMITIREMOS NINGÚN ENRIQUECIMIENTO DE URANIO!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Sus declaraciones se dieron en respuesta a reportes de prensa que sugerían que Washington le habría presentado a Teherán una propuesta que le permitiría un nivel bajo y limitado de enriquecimiento.

También llegó horas después de que Irán descartara un acuerdo nuclear si se le niega la posibilidad de enriquecer uranio con fines “pacíficos”. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que su país no aceptará un pacto que lo prive de lo que denomina “actividades pacíficas”, en referencia al enriquecimiento de este elemento.

"Si el objetivo es privar a Irán de sus actividades pacíficas, ciertamente no se alcanzará ningún acuerdo", sostuvo Araghchi desde El Cairo, donde se reunió este lunes con el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi.

El enriquecimiento de uranio ha sido un foco de discordia entre Washington y Teherán en las conversaciones para un nuevo acuerdo nuclear que comenzaron en abril. Irán defiende lo que afirma es su búsqueda de un programa nuclear civil, pero Estados Unidos lo califica de "línea roja". Araghchi insistió en que Irán no tiene "nada que ocultar" sobre su programa nuclear.

Lo que reportó la prensa sobre la supuesta propuesta de EE.UU.



El medio de noticias estadounidense Axios informó que el borrador del acuerdo que EE.UU. habría enviado a Irán contempla la prohibición de construir nuevas instalaciones de enriquecimiento, además de exigir el desmantelamiento de infraestructuras clave del programa nuclear iraní, así como un refuerzo sustancial de la supervisión internacional.

El reporte añadió que la propuesta también incluye la condición de que Irán reduzca temporalmente sus niveles de enriquecimiento al 3%, muy por debajo del umbral necesario para desarrollar armas nucleares, y que cierre sus instalaciones subterráneas durante un periodo aún por definir.

A eso se sumaría que el enriquecimiento en superficie se limitaría a los niveles de combustible del reactor, de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El acuerdo, completa el reporte, introduciría una supervisión rigurosa, incluida la adopción inmediata del Protocolo Adicional del OIEA, que otorga al organismo la autoridad para realizar muestreos ambientales durante las inspecciones en emplazamientos declarados y no declarados.

Según este medio, la propuesta no le prohibiría a Irán el enriquecimiento para usos civiles con limitaciones, como parece indicar Trump.

Las negociaciones



La quinta ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se celebró el 23 de mayo en Roma, con la mediación de Omán.

Trump, quien se retiró del acuerdo nuclear de 2015 firmado por Teherán y las potencias mundiales, ha declarado repetidamente que nunca se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear.

Ha insistido en negociar un nuevo acuerdo, que, según él, sería más estricto y de mayor cumplimiento que el anterior.