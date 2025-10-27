“No le daremos a la ocupación (israelí) un pretexto para reanudar la ofensiva” en Gaza: ese fue el compromiso que Khalil Al-Hayya, líder del grupo de resistencia palestino Hamás, reafirmó durante una entrevista con el medio Al Jazeera, emitida en la noche de este sábado. Durante la conversación, Al-Hayya también denunció que la cantidad de ayuda humanitaria que Tel Aviv ha permitido en enclave sigue siendo insuficiente: “No estamos satisfechos con el volumen de ayuda que entra a Gaza. Se necesitan 6.000 camiones de ayuda por día, no sólo 600”. “La ocupación (israelí) está obstruyendo la entrada de algunos materiales a Gaza como si todavía estuviéramos en medio de una ofensiva”, recalcó.

El líder de Hamás también reiteró la determinación del grupo para entregar los restos de los rehenes israelíes fallecidos que faltan, como parte del acuerdo de alto el fuego, en un esfuerzo por evitar que Tel Aviv fabrique excusas para reanudar su genocidio contra el pueblo palestino. Sus declaraciones se producen mientras el Ejército de Israel continúa bombardeando el enclave, bajo el argumento de que Hamás se ha negado a cumplir con la entrega, uno de los puntos clave del acuerdo.

“Liberamos a 20 rehenes israelíes en las primeras 72 horas después de (que entrara en vigor) el alto el fuego”, recordó Al-Hayya. El grupo ha entregado además los cuerpos de 16 rehenes, desde el 10 de octubre, cuando se implementó la tregua.

De hecho, Al-Hayya anticipó en esa entrevista que se ampliarían las labores de búsqueda en Gaza este domingo para localizar los restos de los rehenes que faltan. Y este lunes, el Canal 12 de Israel reportó que Tel Aviv le permitió a Hamás entrar a áreas del enclave controladas por el ejército para buscar los cuerpos de los rehenes.

Citando a funcionarios de seguridad, el medio informó que el grupo palestino ha estado trabajando en cooperación con la Cruz Roja y equipos de Egipto durante las últimas 24 horas para localizar los restos de los rehenes en zonas aún ocupadas por el ejército israelí, más allá de la "línea amarilla". Esta línea es una delimitación imaginaria que separa las zonas actualmente ocupadas por las fuerzas de Tel Aviv en el enclave de aquellas de las que se ha retirado.

El medio indicó que Israel y Hamás intercambiaron información sobre la ubicación estimada de los cuerpos a través de mediadores durante el fin de semana para acelerar el proceso. El domingo, Israel confirmó que le había permitido el paso a la Cruz Roja y a los equipos egipcios más allá de dicha línea, en medio de los esfuerzos de búsqueda.

Según el portavoz del gobierno israelí, Tel Aviv “mantendrá el control general de la seguridad en Gaza, lo que indica que el ejército israelí seguirá supervisando las operaciones de seguridad incluso después de la actual fase de combates”.

En cuanto a los prisioneros palestinos que permanecen en cárceles israelíes, Al-Hayya subrayó que los esfuerzos continúan para “poner fin al sufrimiento de todos ellos”, a pesar de la renuencia de Tel Aviv a revelar muchos de sus nombres e identidades.

Con respecto a los puntos administrativos del acuerdo, Al-Hayya afirmó que el movimiento de resistencia palestino “no tiene objeción a que cualquier figura nacional residente en Gaza administre el enclave”. “Queremos avanzar hacia elecciones como paso previo para restaurar la unidad nacional”, añadió. Según el líder, Hamás y las facciones palestinas acordaron que la reconstrucción de la devastada Gaza estará a cargo de un organismo de la ONU.

Por último, al abordar la cuestión del desarme de Hamás, Al-Hayya recalcó que este dependerá directamente del fin de la ocupación israelí. “Si la ocupación termina, esas armas pasarán a manos del Estado”, concluyó.

La llamada urgente de Unicef para la entrada de ayuda en Gaza





Mientras continúan los esfuerzos por mantener el alto el fuego en Gaza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado urgente a permitir el ingreso “sin restricciones” de ayuda humanitaria al enclave.

El director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder, instó a garantizar “el movimiento seguro, rápido y sin restricciones” de la asistencia, subrayando que aunque se ha incrementado la cantidad de ayuda permitida, todavía no es suficiente para cubrir las necesidades de la población civil.

Asimismo, exigió que Israel abra simultáneamente todos los pasos fronterizos para permitir la entrada de ayuda, equipos esenciales y materiales, y para facilitar el tránsito de suministros por todas las rutas posibles, incluidas las de Egipto, Israel, Jordania y Cisjordania ocupada.