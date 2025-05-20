El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una extensa conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, centrada en la guerra en Ucrania. Según Trump, el diálogo —que se prolongó por más de dos horas— podría abrir el camino hacia un alto el fuego inmediato entre Moscú y Kiev.

¿Qué dijo Trump?

“Creo que fue muy bien”, aseguró Trump tras lo que calificó como una llamada clave. En una publicación en su red social Truth Social, destacó que “el tono y espíritu” de la conversación con Putin fueron “excelentes”. El mandatario estadounidense afirmó además que “Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante aún, el FIN de la guerra”.

Sin embargo, el entusiasmo inicial dio paso a una postura más cautelosa horas después, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Creo que se lograron algunos progresos”, reconoció ante los periodistas. “Creo que [Putin] quiere parar”, añadió, aludiendo a la supuesta voluntad del líder ruso de frenar la ofensiva. “Si pensara que el presidente Putin no quiere terminar con esto, ni siquiera estaría hablando de ello”, añadió.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que nuevas medidas seguirían “sobre la mesa” en caso de que Moscú no avanzara hacia un acuerdo.

La Casa Blanca había señalado previamente el lunes que Trump se encontraba “cansado y frustrado” con la lentitud de las negociaciones, una presión que lo estaría empujando a buscar vías más directas. En ese sentido, Leavitt reiteró la intención de Trump de reunirse cara a cara con Putin.

Tras la llamada, Trump informó que había comunicado el reinicio de las negociaciones al presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyy; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y a los líderes de Francia, Alemania, Italia y Finlandia.

El republicano, quien durante su campaña electoral prometió poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania “en tan solo 24 horas”, sigue enfrentando serios desafíos para cumplir con esa ambiciosa promesa.

¿Qué dijo Putin?

Desde Moscú, el presidente ruso calificó la conversación telefónica como “útil”, “muy instructiva y franca”. En declaraciones posteriores a la prensa, anunció que Rusia está dispuesta a colaborar con Ucrania en la elaboración de un memorándum para un posible acuerdo de paz.

No obstante, Putin rechazó la propuesta de un cese al fuego incondicional de 30 días, como había sugerido Trump. Alegó que aún deben resolverse “varias cuestiones clave”, entre ellas los principios de la resolución, los plazos para alcanzar un acuerdo y, eventualmente, un alto el fuego condicionado a la firma de compromisos concretos.

El mandatario ruso también destacó que las conversaciones celebradas la semana pasada en Estambul con representantes de Kiev habían puesto al mundo “en el camino correcto” hacia una solución al conflicto, aunque advirtió que se requieren mayores compromisos para avanzar.

¿Qué dijo Zelenskyy?

El líder ucraniano mantuvo contacto con Trump tanto antes como después del diálogo con Putin. En esa línea, Zelenskyy reiteró su exigencia de un alto el fuego "completo e incondicional".