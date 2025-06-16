Mientras los medios del mundo se concentran en la escalada entre Israel e Irán, Gaza continúa viviendo una catástrofe. Con sus bombardeos incesantes, Tel Aviv sigue matando a cientos de palestinos, incluso a quienes esperan alimentos o medicinas, en medio del bloqueo que mantiene al borde del hambre a dos millones de personas.

El ejército israelí mató al menos a 27 palestinos que esperaban ayuda humanitaria en diversas zonas de Gaza este sábado, según informaron fuentes médicas y testigos. Las víctimas se encontraban entre multitudes reunidas cerca de centros de distribución de alimentos en el centro y norte del enclave, en medio de una crisis humanitaria cada vez más grave marcada por la hambruna y el colapso del sistema sanitario.

Y la crueldad de los ataques israelíes no se detuvo: el domingo, testigos relataron cómo las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud de civiles en las inmediaciones del corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, matando al menos a 13 personas. Relataron que vehículos militares y drones israelíes dispararon de forma indiscriminada sobre los reunidos, quienes esperaban acceder a los centros de distribución de ayuda gestionados conjuntamente por Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, en Beit Lahia, en el norte de Gaza, al menos 12 palestinos murieron y más de 50 resultaron heridos por un bombardeo israelí contra otro grupo de personas que se encontraba esperando asistencia alimentaria. Según fuentes médicas, los civiles se habían congregado tras difundirse rumores de que camiones con ayuda de organizaciones internacionales podrían pasar por esa ruta.

Un fin de semana trágico: 90 muertos y más de 600 heridos

La violencia no se limitó al norte y centro del enclave. En Rafah, al sur de Gaza, dos personas murieron y varias resultaron heridas por disparos israelíes cerca de otro centro de distribución. En la ciudad sureña de Jan Yunis también se reportaron heridos por ataques contra civiles en busca de ayuda.

En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, una joven palestina falleció y otros resultaron heridos tras un bombardeo israelí que alcanzó un apartamento residencial.

En total, los ataques israelíes de las últimas 48 horas han dejado al menos 90 muertos y 605 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. La mayoría de las víctimas son civiles, incluidos mujeres y niños, que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

Netanyahu ve una "oportunidad" y ordena reanudar las negociaciones

Mientras continúa bombardeando Gaza y cruza ataques con Irán en una escalada cada vez más tensa, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que ordenó a sus negociadores “avanzar” en las conversaciones para la liberación de los rehenes israelíes en Gaza.