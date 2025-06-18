CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
5 min de lectura
La vida en Irán bajo los ataques de Israel: entre la incertidumbre y el intento por sobrevivir
La ofensiva de Israel sacude la vida cotidiana en Irán: con ataques a zonas residenciales, millones enfrentan el dilema de irse de Teherán o quedarse en sus casas. La OMS alerta sobre muertes de civiles y riesgos por ataques a sitios nucleares.
La vida en Irán bajo los ataques de Israel: entre la incertidumbre y el intento por sobrevivir
Miembros de la Media Luna Roja Iraní buscan víctimas entre los escombros tras los ataques israelíes, en un lugar no especificado de Irán / Reuters
18 de junio de 2025

Desde que Israel comenzó su reciente ofensiva contra Irán, sus ataques no se han limitado a bases militares ni a instalaciones nucleares: también han alcanzado estudios de televisión, centros educativos y edificios residenciales. Bajo los escombros ha quedado la vida de varias familias, mientras el saldo de muertos en el país supera los 200 y la cifra de heridos sobrepasa los 1.000, según los últimos balances de las autoridades.

A seis días del inicio de los bombardeos, la escalada no ha hecho más que agravarse, por lo que muchos habitantes decidieron huir de la capital iraní. Sin embargo, para otros, marcharse no es una opción. 

"Escuché varias explosiones en los últimos días cerca de mi casa, en el oeste de Teherán (...) Quería salir de la ciudad, pero tengo varios gatos y no puedo abandonarlos", explica a la agencia de noticias AFP Mina, una informática de 37 años.

"Mi hermano es una persona con movilidad reducida, no puede salir de Teherán así como así", expresa por su parte una profesora contactada por AFP.

El lunes, Israel llamó a los habitantes de una zona del noreste de Teherán –donde residen aproximadamente 300.000 personas y hay tres hospitales de gran tamaño– a evacuar antes de bombardear el edificio de la radio y televisión estatal iraní. Además, las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentaron los temores de los habitantes de la capital: ese mismo día instó a evacuar toda la capital "inmediatamente". Un pedido imposible de cumplir en la práctica, ya que en la ciudad viven cerca de 9,5 millones de personas.

Este martes, las órdenes israelíes de evacuar se extendieron al sur del aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán, cuando el ejército advirtió que podría comenzar ataques en esa zona.

En medio de este clima de tensión, se registró un denso tránsito de automóviles, mientras miles de personas buscaban salir de la capital de forma masiva.

Por otro lado, el martes se formaron largas filas ante panaderías y estaciones de servicio, a veces de varios kilómetros, ya que quienes se quedaron en la ciudad trataban de abastecerse de combustible y productos de primera necesidad. Justamente, temen que Israel intensifique sus ataques.

Aunque algunos pequeños comercios de barrio permanecen abiertos, los mercados y joyerías de toda la ciudad cerraron sus puertas. También el Gran Bazar permanece cerrado.

Recomendados

"Parece que nadie vive en esta ciudad", dijo un trabajador de un local a la agencia de noticias AP. En el segundo día del conflicto, vio cómo un misil israelí impactaba en un edificio gubernamental, haciendo volar por los aires vidrios, muebles de oficina, documentos y otros escombros que cayeron sobre la calle. 

El trabajador también relató que un misil alcanzó una torre residencial, hiriendo a mujeres y niños. Equipos de rescate trabajaron para sacar a las víctimas de entre los escombros.

“Estamos en medio de algo que no hemos elegido. No fue Irán quien desencadenó esta escalada. Israel lanzó un ataque sin provocación directa, basándose en una hipótesis, en la posibilidad de que Irán estuviera tal vez planeando algo. Y eso es lo más chocante. Si hablamos de esta secuencia precisa de acontecimientos, es su iniciativa, su elección. Nosotros somos los que estamos pagando el precio”, denunció un habitante de Kermanshah, una ciudad iraní a unos 500 kilómetros de Teherán, en diálogo con la cadena de noticias RFI.

OMS expresa preocupación por las muertes de civiles

Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la reciente escalada entre Israel e Irán, y advirtió sobre el impacto devastador que está teniendo en la población civil.

"La escalada de violencia entre Israel e Irán es extremadamente preocupante y está costando la vida de civiles, incluidos niños", escribió Tedros en una publicación en X este martes, alertando también sobre la cantidad de civiles heridos.

Además, advirtió sobre los posibles riesgos para la salud derivados de los bombardeos israelíes a instalaciones nucleares. "Atacar instalaciones nucleares puede tener impactos inmediatos y a largo plazo en el medioambiente y en la salud de las personas, tanto en Irán como en toda la región", advirtió Tedros.

Mientras, las víctimas siguen aumentando en ambos países, aunque la diferencia en las cifras es contundente. Las autoridades iraníes informaron que los bombardeos de Tel Aviv han matado al menos a 224 personas e hirieron a más de 1.257, según el Ministerio de Salud. En contraste, Israel que 24 personas han muerto y cientos han resultado heridas en los ataques de Teherán.

Así, mientras el mundo sigue con atención las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; del líder supremo iraní, Alí Jamenei; y de otros líderes globales, decenas de niños, mujeres y civiles ajenos a la política sufren entre el polvo y temen entre el estruendo de los bombardeos. Millones más enfrentan una decisión imposible: dejar Teherán y buscar algún lugar más seguro en el norte del país, o quedarse, aun sabiendo que un ataque israelí podría alcanzarlo.



FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel e Irán, una semana después del alto el fuego: los interrogantes y qué está pasando
La IA convierte el ciberespacio en un campo de batalla en el conflicto entre Israel e Irán
Por Edibe Betul Yucer
Entre Israel e Irán, ¿quién marca el pulso en Oriente Medio tras la guerra?
Por Murat Sofuoglu
Tras tregua con Israel, Irán endurece postura y se distancia de diálogo nuclear con EE.UU.
“Nuestro destino no les importa”: palestinos en Gaza dicen que tregua Irán-Israel ignora genocidio
Por Mohamed Solaimane
Türkiye condena cualquier ataque que viole la soberanía de Qatar: Erdogan al emir Al-Thani
No es paz, es solo una pausa: el frágil alto el fuego entre Irán e Israel
Por Mohammad Eslami
¿Qué precio han pagado Irán, Israel y Estados Unidos por la “guerra de los 12 días”?
Por Murat Sofuoglu
Israel e Irán reclaman la victoria tras alto el fuego, pero ¿a qué costo?
¿Realmente logró Estados Unidos retrasar la capacidad nuclear de Irán?
¿Por qué Irán avisó antes de atacar una base militar de Estados Unidos en Qatar?
Alto el fuego entre Israel e Irán intenta dar respiro a Oriente Medio: ¿qué se sabe?
Irán lanza contraataque con misiles dirigidos a varias bases de Estados Unidos en Oriente Medio
En medio del fuego cruzado: ¿cómo responderán los países del Golfo al conflicto entre Irán e Israel?
¿Logró EE.UU. destruir las capacidades nucleares de Irán? No exactamente
Por Murat Sofuoglu
Trump sube tono contra Irán: menciona “cambio de régimen” y amenaza con ataques, pero buscaría “paz”