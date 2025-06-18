Desde que Israel comenzó su reciente ofensiva contra Irán, sus ataques no se han limitado a bases militares ni a instalaciones nucleares: también han alcanzado estudios de televisión, centros educativos y edificios residenciales. Bajo los escombros ha quedado la vida de varias familias, mientras el saldo de muertos en el país supera los 200 y la cifra de heridos sobrepasa los 1.000, según los últimos balances de las autoridades.

A seis días del inicio de los bombardeos, la escalada no ha hecho más que agravarse, por lo que muchos habitantes decidieron huir de la capital iraní. Sin embargo, para otros, marcharse no es una opción.

"Escuché varias explosiones en los últimos días cerca de mi casa, en el oeste de Teherán (...) Quería salir de la ciudad, pero tengo varios gatos y no puedo abandonarlos", explica a la agencia de noticias AFP Mina, una informática de 37 años.

"Mi hermano es una persona con movilidad reducida, no puede salir de Teherán así como así", expresa por su parte una profesora contactada por AFP.

El lunes, Israel llamó a los habitantes de una zona del noreste de Teherán –donde residen aproximadamente 300.000 personas y hay tres hospitales de gran tamaño– a evacuar antes de bombardear el edificio de la radio y televisión estatal iraní. Además, las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentaron los temores de los habitantes de la capital: ese mismo día instó a evacuar toda la capital "inmediatamente". Un pedido imposible de cumplir en la práctica, ya que en la ciudad viven cerca de 9,5 millones de personas.

Este martes, las órdenes israelíes de evacuar se extendieron al sur del aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán, cuando el ejército advirtió que podría comenzar ataques en esa zona.

En medio de este clima de tensión, se registró un denso tránsito de automóviles, mientras miles de personas buscaban salir de la capital de forma masiva.

Por otro lado, el martes se formaron largas filas ante panaderías y estaciones de servicio, a veces de varios kilómetros, ya que quienes se quedaron en la ciudad trataban de abastecerse de combustible y productos de primera necesidad. Justamente, temen que Israel intensifique sus ataques.

Aunque algunos pequeños comercios de barrio permanecen abiertos, los mercados y joyerías de toda la ciudad cerraron sus puertas. También el Gran Bazar permanece cerrado.