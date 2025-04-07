Washington, D.C. — La detención en Estados Unidos de Mahmud Jalil , Rumeysa Ozturk , Badar Jan Suri y otros, sumada a la reanudación del genocidio en Gaza, marcó para muchos un punto de inflexión para reactivar el movimiento pro-Palestina, mantener viva la causa y enfrentar la implacable represión del presidente Donald Trump contra las voces solidarias con los palestinos.

Así lo expresó una manifestante durante la que probablemente fue la mayor protesta pro-Palestina en Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La marcha comenzó justo frente al Congreso en la ciudad de Washington y concluyó en las puertas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Cuando decimos que todos somos palestinos, no lo decimos a la ligera. Cuando atacan a uno de nosotros, nos están atacando a todos”, dijo la manifestante a TRT World, pidiendo el anonimato por razones de seguridad. “Lo mismo pasa con la represión a los estudiantes, y la detención y luego deportación de Mahmud Jalil y Rumeysa. Esto lo que realmente hace es fortalecer el movimiento”, completó.

En ese sentido, la manifestante advirtió que el Gobierno de Trump no se limitará a perseguir el activismo pro-Palestina, sino que también apuntará contra otros sectores del país que no se alineen con su discurso.

Debido a la mano dura de Trump contra el activismo en favor de Palestina, la mayoría de los manifestantes optaron por mantenerse anónimos, como medida de precaución.

“Da un poco de miedo salir a protestar, pero pensé que no es nada comparado con lo que vive cada día la gente en Gaza”, comentó Jessica, otra manifestante, a TRT World.

¿Una estrategia para desviar la atención del genocidio en Gaza?

Otra participante, identificada como L.P., afirmó que la administración de Trump no se detendrá con los palestinos y que todo forma parte de una estrategia para desviar la atención del genocidio en Gaza.

“Ellos (el Gobierno de Trump) no van a parar con los palestinos ni con los inmigrantes. Esto ya lo hemos visto antes”, dijo L.P. a TRT World. “Busca distraernos del genocidio que enfrenta el pueblo de Gaza, y también de cómo nos arrebatan derechos a los inmigrantes en Estados Unidos”, insistió.

L.P. advirtió que la detención de Jalil y de otros estudiantes responde a un patrón que continuará si no se le pone fin.

“Esto ya pasaba antes de Mahmud, y se venía haciendo con otros estudiantes. Creo que van a seguir, y no van a parar hasta que como pueblo logremos reunir la fuerza suficiente para hacerles frente. Hasta que no sientan miedo, no se detendrán”, insistió L.P.

“Cuando empiezan a concedernos pequeñas victorias, sabemos que están asustados. Pero necesitamos victorias reales y concretas”.

Las manifestantes que hablaron con TRT Español fueron parte de las miles de personas que se unieron a la llamada “Marcha por Palestina”, la cual exigió un embargo de armas a Israel, un alto el fuego permanente en Gaza y la liberación de los estudiantes detenidos por criticar a Israel.

Durante la protesta, se colocaron sobre la calle una multitud de zapatos de niños como homenaje a los 17.000 menores asesinados por Israel durante sus brutal ofensiva en Gaza.

Un “mensaje escalofriante contra la libertad de expresión”

La marcha fue respaldada y organizada en conjunto por cerca de 300 grupos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones pacifistas, colectivos de mujeres y asociaciones musulmanas.

Uno de los principales promotores, el Consejo de Organizaciones Musulmanas de EE.UU. (USCMO, por sus siglas en inglés), explicó que el objetivo de la marcha era enviar un mensaje claro a Trump y a su administración: no permitirán que los repriman a ellos ni a las voces que apoyan la causa palestina.

“La marcha subraya que la libertad de expresión y la protesta pacífica son derechos y valores fundamentales en Estados Unidos, que deben protegerse y no criminalizarse”, declaró Oussama Yammal, secretario general del USCMO, a TRT World. “También denuncia políticas que se perciben como autoritarias, y deja claro que, mientras estos derechos se vean amenazados, la ciudadanía no se quedará de brazos cruzados”.

Yammal también alertó sobre el riesgo de que esta represión se extienda más allá del activismo pro-Palestina, afectando otras luchas sociales como el cambio climático o los derechos laborales.

“Las detenciones de Mahmud Jalil, Rumeysa Ozturk y Badar Jan Suri parecen tener un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, en especial hacia quienes muestran solidaridad con Palestina. Esto podría sentar un precedente peligroso: que las voces disidentes en temas como el cambio climático, los derechos de los trabajadores o la justicia racial también sean blanco de represión,” señaló.

“Si no se pone freno a esta situación, estas acciones pueden socavar gravemente las libertades democráticas y empujar al país hacia un régimen autoritario”, concluyó Yammal. “La vigilancia ciudadana y los recursos legales serán fundamentales para frenar esta tendencia”.

Otro miembro de una de las organizaciones convocantes, CODEPINK, aseguró a TRT World que las personas conscientes no se dejarán silenciar por los intentos de Trump mientras continúe el genocidio en Gaza.

“A pesar de los esfuerzos por callar las voces pro-Palestina y las que denuncian el genocidio, estudiantes, trabajadores, docentes, artistas, activistas, personal de salud, del ámbito tecnológico y personas con conciencia en todo el mundo no retrocederán frente a la represión ni la intimidación, y seguirán alzando la voz mientras Gaza siga siendo atacada”, declaró Melissa Garriga, encargada de comunicaciones y relaciones con medios de CODEPINK, a TRT World.

“No nos hacemos ilusiones de que Trump vaya a escucharnos; pero creemos en el poder de no guardar silencio”, añadió Garriga. “Al salir a las calles masivamente, demostramos que no nos dejaremos silenciar ni tenemos miedo. Es una señal clara de que las tácticas represivas de esta administración no funcionarán. No pueden deportar ni difamar hasta hacer desaparecer el movimiento pro-Palestina. Este movimiento llegó para quedarse”.

Garriga también advirtió, al igual que Yammal, que la represión impulsada por Trump ya afecta a quienes no comulgan con sus políticas.

“Vemos cómo deportan a personas a El Salvador simplemente por llevar un tatuaje. La semana pasada, un profesor titular chino-estadounidense de la Universidad de Indiana fue deportado sin causa ni vínculo alguno con el activismo pro-Palestina”, denunció.