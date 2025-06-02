México vivió este domingo una jornada electoral sin precedentes: sus primeras elecciones judiciales por voto directo, un hecho inédito a nivel mundial, que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró como un “éxito”. Sin embargo, este hito estuvo marcado por una baja participación, que apenas alcanzó el 13%, así como por la gran cantidad de cargos en disputa y la extensa lista de candidatos en las boletas, factores que harán que los resultados tarden varios días en conocerse.

Al calificar los comicios como “todo un éxito”, Sheinbaum sostuvo que esta elección representa una “forma de terminar con la corrupción e impunidad del sistema judicial”. También señaló que el Poder Judicial saliente fue “responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada” y de “proteger a delincuentes de cuello blanco”.

Esta elección judicial se deriva de una reforma constitucional aprobada el año pasado, e impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta transformación, México se convirtió en el primer país del mundo en permitir que ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados sean designados por voto popular. Algunos países, como Bolivia, ya tenían votaciones populares para elegir a algunos de sus jueces, pero no en su totalidad.

La participación en la jornada

Aunque para la jornada electoral estaban convocados casi 100 millones de ciudadanos, la participación se estimó apenas entre el 12,5% y 13,3%, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto representa casi una quinta parte del total de votantes que participaron en la elección presidencial del año pasado, en la que ganó la propia Sheinbaum.

Sin embargo, cabe aclarar que la participación no afecta la validez de los resultados, ya que la elección judicial no requería un porcentaje mínimo de participación-

Al igual que Sheinbaum, el INE destacó que las votaciones discurrieron "de manera ordenada" y sin incidentes significativos.

Los cargos en juego: ¿qué se votaba?

Durante la jornada se eligieron aproximadamente 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia.

Estaban en juego 881 cargos del Poder Judicial federal, entre ellos todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reducirá a nueve tras las elecciones, una modificación contemplada en la reforma aprobada el año pasado.

Entre los cargos que se votaron también figuraban dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados, entre otros.

La elección determina la mitad de los cargos: el resto serán elegidos en una nueva votación en 2027.