La ciudad de Estambul será el punto de reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este viernes. Los dos mandatarios, que han mantenido un frente unido ante la masacre israelí en Gaza, abordarán la situación en el enclave y las expectativas de paz en Ucrania, entre otros asuntos.

Según la agenda oficial de Sánchez , el encuentro será a las 5:00 p.m., hora local. El mandatario también participará en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, organización que él preside, el sábado.

La reunión de Erdogan y Sánchez será una ventana de oportunidad para que ambos mandatarios hagan un repaso de las relaciones bilaterales, que fuentes del Gobierno de España calificaron como excelentes, según la agencia de noticias EFE. De hecho, entre las expectativas está que se concrete una nueva cumbre entre Ankara y Madrid.

Esta cumbre se realizaría en Türkiye, después de que la anterior, en junio de 2024, se convocara en España. En ese momento, Sánchez resaltó que las dos naciones son países amigos, socios y aliados que mantienen relevantes intercambios culturales, sociales y económicos". Justamente, para esa ocasión, Erdogan y Sánchez inauguraron el Foro Empresarial, que reunió a altos representantes del sector de ambos países. Dicho encuentro se ha constituido como una oportunidad para fortalecer las sinergias y alianzas entre las empresas españolas y turcas, especialmente en infraestructuras, transición verde y transformación digital.