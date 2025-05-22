TÜRKİYE
2 min de lectura
Presidente de Türkiye conmemora el aniversario del exilio circasiano
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, envió sus condolencias por el aniversario número 161 del exilio circasiano, al que calificó de injusto e inhumano.
Presidente de Türkiye conmemora el aniversario del exilio circasiano
"En el aniversario del exilio injusto, ilegal e inhumano de nuestros hermanos circasianos de su patria en el Cáucaso, pido la misericordia de Dios para quienes perdieron la vida", señaló el presidente Erdogan. / AA
22 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recordó la expulsión de los circasianos del Cáucaso, al conmemorar el aniversario de uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XIX.

"En el aniversario del exilio injusto, ilegal e inhumano de nuestros hermanos circasianos de su patria en el Cáucaso, pido la misericordia de Dios para quienes perdieron la vida y comparto sinceramente el indescriptible dolor experimentado", declaró Erdogan este miércoles en una publicación en la red social X.

El 21 de mayo marcó el aniversario número 161 del exilio circasiano, que ocurrió al final de la guerra ruso-circasiana. Bajo las órdenes del Imperio Ruso, cientos de miles de circasianos fueron expulsados ​​por la fuerza del Cáucaso Norte, y la mayoría fue exiliada al Imperio Otomano.

La expulsión, ejecutada en condiciones violentas e inhumanas, causó muertes masivas y es ampliamente reconocida como una de las mayores limpiezas étnicas del siglo XIX.

Recomendados

Entre 800.000 y 1.500.000 circasianos fueron expulsados, la mayoría de los cuales fueron enviados al Imperio otomano. Las deportaciones se caracterizaron por largas marchas, barcos abarrotados, hambruna y enfermedades, lo que provocó decenas de miles de muertes.

Hoy en día, muchos descendientes circasianos viven en Türkiye, Siria, Jordania y otros lugares de Oriente Medio. Cada 21 de mayo, las comunidades circasianas de todo el mundo conmemoran esta tragedia. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza