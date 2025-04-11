El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando visitar Türkiye durante su gira por Oriente Medio programada para el próximo mes, según informó CNN Arabic.

La posible visita se daría tras sus viajes a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca y dos fuentes familiarizadas con el plan que hablaron con CNN este jueves.

No se ha tomado ninguna decisión y se están ultimando los detalles, aclararon las fuentes.

Buenas relaciones con Türkiye

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró al canal de noticias que Trump habló sobre la visita durante una reciente conversación telefónica con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

El mandatario estadounidense no tiene previsto visitar Israel durante la gira, según las fuentes.