Trump considera viajar a Türkiye como parte de su gira por Oriente Medio, señala informe
"Tengo una muy buena relación con Türkiye y con su líder", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de esta semana.
De concretarse la visita, sería el primer viaje presidencial de Trump a Türkiye. / TRT World
11 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando visitar Türkiye durante su gira por Oriente Medio programada para el próximo mes, según informó CNN Arabic.

La posible visita se daría tras sus viajes a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca y dos fuentes familiarizadas con el plan que hablaron con CNN este jueves.

No se ha tomado ninguna decisión y se están ultimando los detalles, aclararon las fuentes.

Buenas relaciones con Türkiye

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró al canal de noticias que Trump habló sobre la visita durante una reciente conversación telefónica con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

El mandatario estadounidense no tiene previsto visitar Israel durante la gira, según las fuentes.

RelacionadoTRT Global - Trump le pide a Netanyahu a ser "razonable" en cualquier disputa con Türkiye
Recomendados

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias Anadolu.

Trump expresó previamente opiniones positivas sobre su relación con Erdogan. "Tengo una muy buena relación con Türkiye y con su líder", declaró el presidente estadounidense a principios de esta semana, acompañado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

Describió a Erdogan como "un tipo fuerte, muy inteligente, que hizo algo que nadie pudo hacer", en en relación a sus comentarios previos en los que afirmó creer que fue Türkiye la que orquestó la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, durante diciembre pasado.

De concretarse la visita, sería el primer viaje presidencial de Trump a Türkiye.

Su predecesor George W. Bush visitó el país en 2004, mientras que el expresidente Barack Obama viajó a la nación en 2009 y 2015.


FUENTE:TRT Español y agencias
