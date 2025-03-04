Escucha las noticias del día

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 4 de marzo

Los precios de los alimentos en Gaza se multiplican por 100 luego de que Israel bloqueara la entrada de ayuda

"La ONU alerta sobre una grave crisis humanitaria en Gaza, al reportar que los precios de los alimentos se multiplicaron por 100 después de que Israel cerrara los cruces fronterizos.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, desestimó las afirmaciones israelíes acerca de que Hamás vende la ayuda humanitaria, y aclaró que tal información no procede de equipos en el terreno.

A pesar del alto el fuego, Israel proihbió la entrada de ayuda humanitaria, agravando el sufrimiento de los palestinos.

Tel Aviv también ha sido acusado de utilizar el hambre como arma para imponer nuevos términos en el alto el fuego."

Israel lanza ataques con drones en Gaza, matando a varios palestinos y violando el alto el fuego

"Las tensiones en Gaza aumentaron luego de que las fuerzas israelíes mataran a dos palestinos e hirieran a tres más en múltiples ataques que violaron el acuerdo de alto el fuego, según médicos locales.

Un ataque con drones israelíes en la ciudad de Rafah cobró la vida de dos palestinos, mientras que un ataque con misiles en Jan Yunis hirió a otros tres.

El Ejército de Israel intensificó la ofensiva después de que expirara la primera fase del alto el fuego, matando a cuatro palestinos más el domingo."

Trump ordena suspender la ayuda de Estados Unidos a Ucrania

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la ayuda a Ucrania, aumentando la presión para las conversaciones de paz con Rusia.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la suspensión, citando una revisión para garantizar que la ayuda se alinee con los objetivos diplomáticos.

Esta media ocurre luego de una tensa reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien cuestionó el impulso de Trump para lograr una resolución rápida de la guerra.

Trump advirtió que el líder de Ucrania ""no estará aquí por mucho tiempo"" sin un acuerdo""."

Brasil gana su primer Oscar con “Aún estoy aquí”

"Un acontecimiento histórico marcó este domingo el cine latinoamericano: por primera vez, una película brasileña ganó el Oscar. “Aún estoy aquí”, inspirada en una historia de la oscura época de la dictadura militar, fue un éxito de taquilla en Brasil y ahora se quedó con la codiciada estatuilla a mejor película internacional.

“Ainda estou aquí”, su título original, cuenta la historia de una madre que se ve obligada a reinventarse cuando su familia queda destruida por un acto de violencia arbitraria durante el control estricto de la última dictadura brasileña (1964-1985).

La producción, dirigida por Walter Salles, narra la desaparición del exdiputado Rubens Paiva en 1971, interpretado por Selton Mello, y la resistencia de su viuda Eunice, encarnada por la aclamada actriz brasileña Fernanda Torres."

Erdogan, presidente de Türkiye, pide poder de veto musulmán en el Consejo de Seguridad de la ONU

"El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido una mayor representación de los musulmanes en la toma de decisiones globales, enfatizando en que constituyen una cuarta parte de la población mundial y merecen una voz.

Erdogan señaló que la presencia de un país islámico con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU es una necesidad, abogando por un sistema que vaya más allá de la actual dinámica de poder.

Erdogan también le envió una advertencia a Israel, afirmando que la paz no se puede lograr sin un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, y reiteró que la Mezquita de Al Aqsa es una ""línea roja"" para Türkiye."

