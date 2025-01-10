¿Por qué parece que TikTok te conoce tanto?

¿Alguna vez te has preguntado cómo TikTok parece anticipar tus gustos incluso antes de que tú mismo lo sepas? Este fenómeno se debe a su sofisticado algoritmo, que actúa como un asistente inteligente y selecciona contenido para mantenerte enganchado a la plataforma. A diferencia de otras redes sociales como Instagram o YouTube, TikTok no se basa en tus conexiones sociales para elegir lo que verás. En su lugar, utiliza “señales de interés”, al recopilar información de cada "me gusta", comentario y compartido para comprender mejor tus preferencias.

Catalina Guanta, profesora asociada en la Universidad de Utrecht, resalta la efectividad de los videos cortos. Mientras YouTube se basa en videos más largos para entender tus gustos, TikTok puede captar información de cada segundo que consumes. Esto le permite adaptarse constantemente a tus intereses, incluso si estos cambian durante el día.

La plataforma fue diseñada específicamente para dispositivos móviles, lo que le otorga una ventaja competitiva. Además, TikTok sorprende a los usuarios con contenido nuevo y diferente, fomentando el descubrimiento de nuevos intereses. El algoritmo, que es el núcleo de su éxito, es tan crucial que ByteDance, la empresa matriz, considera cerrar operaciones en Estados Unidos antes que venderlo. TikTok también se beneficia de prácticas de etiquetado y recopilación de datos que se originaron en su aplicación hermana Douyin en China, lo que le proporcionó un impulso significativo en sus primeros días. Así que la próxima vez que un video en TikTok resuene contigo, recuerda que ha sido diseñado precisamente para ti.