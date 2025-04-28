Escucha las noticias del día

En Gaza, la agencia de defensa civil palestina informó que al menos 50 personas han muerto en el enclave en medio de los devastadores bombardeos israelíes. Tel Aviv había detenido sus ataques militares durante alrededor de dos meses, pero reanudó su brutal ofensiva el pasado 18 de marzo después de romper un acuerdo de alto el fuego.

Ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Israel enfrentará a acusaciones de violar el derecho internacional al no permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Decenas de países presentaran sus argumentos ante el tribunal durante una semana de audiencias que comienza este lunes en La Haya. Desde el 2 de marzo, Israel ha cortado por completo el suministro a los 2,3 millones de palestinos de Gaza, y los alimentos almacenados durante el alto el fuego de principios de año prácticamente se han agotado. En diciembre, la CIJ recibió el encargo de emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel de facilitar la ayuda humanitaria a los palestinos, proporcionada por Estados y organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa presionando por un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. En declaraciones un día después de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el Vaticano, Trump dijo que está instando al mandatario ruso Vladimir Putin a "dejar de disparar" y encontrar una manera de poner fin al conflicto. Antes de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump había asegurado que podía poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un apenas un solo día, y desde su toma de posesión ha intensificado los esfuerzos diplomáticos. Sin embargo, hasta ahora no se han logrado avances significativos.

En Canadá, los líderes políticos hacían sus últimos llamados a los votantes este domingo antes de las elecciones el lunes, cuando un ataque mortal en Vancouver sacudió las horas finales de la campaña. El primer ministro Mark Carney, líder del Partido Liberal, sigue siendo el favorito frente al líder conservador Pierre Poilievre, aunque la diferencia en las encuestas se ha reducido. Carney suspendió brevemente su campaña para dirigirse a la nación después del trágico incidente en el que un conductor embistió a una multitud en un festival callejero, matando a 11 personas.

Y por último…La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este domingo a los políticos de Estados Unidos que "México no es piñata de nadie" y que se "dediquen" a sus "problemas", tras una ola de críticas que ella vincula a las elecciones intermedias estadounidenses del próximo año. “Hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie porque, no sé si saben, pero en Estados Unidos va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales, entonces que se dediquen a hablar de su país, que bastante problemas tienen", dijo la mandataria en un evento. Sus declaraciones se producen en medio de la creciente presión de Estados Unidos a México por asuntos como el comercio, los aranceles, el narcotráfico y la migración.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com

/