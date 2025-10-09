“La ofensiva se ha detenido”.



Esa fue la frase que resonó en las calles de Gaza, mientras periodistas palestinos iban de puerta en puerta para informar a quienes no tenían internet, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Miles de personas en Jan Yunis y otras zonas de Gaza celebraron con lágrimas, abrazos y bailes.

Entre las ruinas, surgió un momento de alivio: el silencio de las bombas.Niños salieron a las calles, aplaudiendo y sonriendo ante la posibilidad de que el horror termine.

Después de más de dos años de bombardeos, hambre y desplazamientos, Gaza volvió a tener un instante de esperanza.