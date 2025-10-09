POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
“La ofensiva se ha detenido”.
00:35
Genocidio en Gaza
“La ofensiva se ha detenido”.
Esa fue la frase que resonó en las calles de Gaza, mientras periodistas palestinos iban de puerta en puerta para informar a quienes no tenían internet, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un alto el fuego
9 de octubre de 2025


Esa fue la frase que resonó en las calles de Gaza, mientras periodistas palestinos iban de puerta en puerta para informar a quienes no tenían internet, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Miles de personas en Jan Yunis y otras zonas de Gaza celebraron con lágrimas, abrazos y bailes.

Entre las ruinas, surgió un momento de alivio: el silencio de las bombas.Niños salieron a las calles, aplaudiendo y sonriendo ante la posibilidad de que el horror termine.

Después de más de dos años de bombardeos, hambre y desplazamientos, Gaza volvió a tener un instante de esperanza.

Más vídeos
Tormenta invernal destruye tiendas en Gaza
EE.UU. camufló avión militar como civil en ataque a "narcobote"
Fisura diplomática entre Argentina e Israel
ICE sobre hielo en Minnesota
Delta Force, la fuerza como política exterior
¿Por qué EE.UU. e Israel apoyan las protestas en Irán?
¿Quién es Reza Pahlavi, supuesto heredero de Irán?
"Está perdiendo la batalla de la opinión pública"
Petroleras de EE.UU. no convencidas de invertir en Venezuela
Mercosur-UE: ¿dependencia o desarrollo?