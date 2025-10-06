Ataques israelíes continúan sobre Gaza

A pesar del llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Israel detenga de inmediato los bombardeos, los ataques aéreos continúan golpeando el norte de Gaza, incluso en zonas densamente pobladas. Uno de los ataques impactó en el barrio de Al Rimal mientras los residentes evacuaban de noche tras recibir una orden de desalojo. Los habitantes del norte de Gaza están siendo forzados a abandonar sus hogares, en medio de un desplazamiento masivo provocado por las amenazas de la ocupación israelí.