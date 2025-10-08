Israel intercepta ilegalmente la Flotilla de la Libertad

Las fuerzas israelíes interceptaron ilegalmente en aguas internacionales, a unos 222 kilómetros de Gaza, la Flotilla de la Libertad con destino al enclave palestino, en las primeras horas del 8 de octubre.

Entre las embarcaciones atacadas se encontraba el Gaza Sunbird, parte del Global Freedom Flotilla Coalition, una iniciativa internacional de nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicinas y suministros médicos esenciales.

Según la coalición organizadora, la intercepción ocurrió en aguas internacionales, lo que constituye una violación del derecho marítimo internacional. El ejército israelí confirmó que los barcos y sus pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí, donde permanecen detenidos hasta su deportación.