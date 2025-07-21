El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye rechazó de forma categórica las recientes acusaciones que cuestionan su postura hacia Palestina e intentan desacreditar sus políticas de apoyo a Gaza. Calificó estas denuncias como “completamente infundadas” y las atribuyó a intentos por distorsionar los hechos y manipular a la opinión pública con fines políticos.

En un comunicado difundido el domingo, el ministerio subrayó que “las afirmaciones planteadas recientemente sobre la política de nuestro país hacia Palestina no se corresponden en absoluto con la verdad. Rechazamos los esfuerzos destinados a desacreditar el apoyo de Türkiye al pueblo palestino mediante agendas políticas y desinformación”.

“La postura más firme contra el genocidio en Gaza”





El ministerio recalcó que Ankara mantiene una “política independiente y basada en la justicia respecto a la cuestión palestina”, y añadió que ha sido uno de los actores más críticos frente a la ofensiva de Israel sobre Gaza.

“Türkiye ha adoptado la postura más firme contra el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza”, afirmó el comunicado. “El hecho de que los políticos israelíes sigan atacando a Türkiye en cada oportunidad es una prueba de la corrección de nuestra política basada en principios”, indicó, destacando que existen campañas de desinformación.

Asimismo, recordó que en mayo de 2024 el país suspendió por completo el comercio con Israel. “Durante la implementación de esta decisión, se tomaron las precauciones necesarias para garantizar que no afecta negativamente a nuestros hermanos y hermanas palestinos”, añadió.

Bloqueo al comercio militar e iniciativas ante la ONU





Además, Türkiye adoptó medidas para impedir todas las ventas relacionadas con el ámbito militar a Israel, y ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos internacionales para detener las transferencias de armas a Israel, incluida una iniciativa liderada en las Naciones Unidas y respaldada por 52 países, afirmó el Ministerio.