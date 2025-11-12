En una visita que abre un nuevo capítulo para las relaciones entre Madrid y Beijing, el rey Felipe VI de España y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron este miércoles en el país asiático. La visita del monarca, la primera desde su ascenso al trono en 2014, estuvo acompañada por la firma de acuerdos que, según Xi, buscan construir “una asociación estratégica más firme y dinámica ante un panorama internacional cambiante”.

El mandatario chino ofreció una ceremonia oficial de bienvenida para el rey y la reina Letizia en el Palacio del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen. Tras el recibimiento, ambas delegaciones mantuvieron un encuentro bilateral que dio paso a la posterior firma de tratados.

Durante la reunión, Felipe VI recordó que desde la primera visita oficial de la Corona española a China, hace casi 50 años, “se ha ido trazando una relación de confianza, una relación sólida, de relaciones bilaterales, bajo los principios de respeto y de prosperidad compartida”. Añadió que este vínculo tuvo una “evolución sostenida y una voluntad de concertación para buscar oportunidades de bienestar para ambos pueblos”.

El monarca destacó además que esta visita de Estado responde, en parte, a la que Xi realizó a España en 2018.

Por su lado, el presidente chino afirmó que, en la actualidad, “el mundo necesita más fuerzas constructivas comprometidas con la paz y el desarrollo”. En este sentido, señaló que Beijing está dispuesto a trabajar junto con España para construir una asociación estratégica integral "más firme en su orientación, más dinámica en su desarrollo y con mayor influencia internacional", con el fin de contribuir "de forma aún más significativa a la prosperidad, la paz y el desarrollo del mundo".

Xi calificó a Felipe VI como “un buen amigo del pueblo chino” y recordó que la Casa Real de España ha realizado importantes contribuciones al desarrollo de las relaciones entre ambos países, evocando también la visita de Estado del rey Juan Carlos I en 1978, “en un momento en que China iniciaba su política de reforma y apertura”.

"Juntos han establecido un ejemplo de convivencia amistosa y desarrollo conjunto entre países con diferentes historias, culturas y sistemas sociales, contribuyendo asimismo de manera significativa a la cooperación global para el desarrollo abierto y a la defensa de la equidad y la justicia internacionales", subrayó el mandatario chino.