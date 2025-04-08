En plena escalada arancelaria impulsada por Donald Trump, el presidente español, Pedro Sánchez, emprende esta semana una gira clave por Asia. China y Vietnam, dos actores clave en la reconfiguración del tablero económico global, serán las paradas del mandatario, que buscará reforzar la presencia española en la región y reducir el persistente desequilibrio en la balanza comercial.

El viaje inicia este miércoles en la capital vietnamita Hanói, en la que será la primera visita oficial de un jefe de Gobierno español a ese país. Allí, Sánchez se reunirá con el presidente Luong Cuong, el primer ministro Pham Minh Chinh y el secretario general del Partido Comunista, To Lam. Un día después, el presidente se desplazará a la ciudad de Ho Chi Minh, motor económico del país, donde mantendrá encuentros con empresarios locales.

La gira culminará el viernes en Beijing, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping, así como con inversores y empresarios del gigante asiático, marcando la tercera visita de Sánchez a la capital china en menos de dos años.

Más allá del pulso con Washington

Aunque el viaje estaba programado con antelación, el contexto internacional ha elevado su significado político y económico. La reciente escalada arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Trump —que incluye gravámenes del 20% a la UE, 34% a China y hasta un 46% a Vietnam— ha sacudido el comercio global y ha puesto en alerta a muchas capitales europeas.

Aunque fuentes del Ejecutivo español afirmaron a la agencia de noticias AFP que esta gira "no es contra nadie", reconocen su importancia en el contexto de las tensiones comerciales actuales. Señalan que no se trata de reemplazar a Estados Unidos, sino de diversificar riesgos y abrir nuevos mercados.

Y es que los datos muestran la necesidad de equilibrar las balanzas comerciales con ambos países. En 2024, España importó productos vietnamitas por un valor de 5.200 millones de euros, mientras que sus exportaciones al país apenas alcanzaron los 530 millones. En el caso de China, las importaciones fueron de 45.000 millones, frente a 7.400 millones en ventas españolas.