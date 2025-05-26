Detener la catástrofe humanitaria a manos de Israel en Gaza, lograr un alto el fuego y avanzar hacia la solución de dos Estados: estos fueron los principales objetivos de la reunión de este domingo del “Grupo de Madrid”, que integran países árabes y europeos. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recibió a representantes de 20 naciones, además de organizaciones internacionales, en un esfuerzo por poner fin a los ataques de Tel Aviv contra los palestinos.

Durante la reunión internacional, Albares insistió que la solución de dos Estados es la única opción posible. En su discurso previo al encuentro, expresó con contundencia: “¿Cuál es la alternativa? ¿Matar a todos los palestinos? ¿Enviarlos, no sé, a la luna?”.

“Gaza es una herida abierta para la humanidad… No hay palabras para describir lo que está pasando en Gaza, pero que no haya palabras no significa que nos quedemos en silencio”, continuó.

El número de países del llamado “Grupo Madrid+” se ha duplicado, afirmó Albares. Ahora están presentes países como Alemania, Italia, Francia y Portugal, que no habían asistido a la primera reunión. Además, asistieron dos primeros ministros (el de Palestina y el de Qatar) y siete ministros de Relaciones Exteriores (Arabia Saudí, Brasil, Noruega, Portugal, Egipto, Francia –por videoconferencia– e Islandia).

“Hay mucha fuerza diplomática hoy aquí”, declaró el ministro. “Somos gobiernos diferentes que se unen, pero todos creemos en los mismos principios y no nos resignamos a aceptar la violencia como la vía natural para que israelíes y palestinos se relacionen”, completó.

Añadió que “se agota el tiempo” para una solución de dos Estados, pero que la reunión de Madrid busca definir “pasos concretos” para revertir la situación en beneficio de Israel y Palestina.

Embargo de armas a Israel

En el marco de la reunión, el ministro español defendió poner en marcha un "embargo" en la venta de armas a Israel para detener la ofensiva en Gaza, así como la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

"Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas, no puede haber venta de armamento a Israel", agregó Albares, quien pidió que se revise la lista nacional de sancionados individuales que tiene cada país y la UE.