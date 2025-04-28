Un apagón sin precedentes dejó a millones de personas sin electricidad en España, Portugal y varias regiones de Francia este lunes. La suspensión en el servicio de energía, registrado a las 12:30 p.m., hora local, paralizó infraestructuras clave como la red de transporte y provocó serias disrupciones en las comunicaciones.

En España, el apagón afectó principalmente a la península ibérica, mientras que las islas Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mantuvieron su servicio eléctrico.

La Red Eléctrica de España c onfirmó a través de su cuenta oficial en X que "se han activado planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular". Además, afirmó que se necesitan entre "6 y 10 horas" para recuperar totalmente la electricidad en España.

Las causas del apagón aún se investigan. La empresa de electricidad pide evitar "especulaciones" sobre el origen del apagón. Sin embargo, no se descarta la hipótesis de un ciberataque, dado el alcance y la coordinación del corte en varios países.

En esa línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguró que de acuerdo con la información que le llega del centro de ciberseguridad autonómico “todo apunta a que un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque”.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha pedido a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad que verifique si se trató de un ataque, según informó el diario El País .

Ante lo ocurrido, el Gobierno español informó que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se trasladaron al Centro de Control de la Red Eléctrica para analizar la situación y coordinar las medidas de respuesta.

Asimismo, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, informó estar "en contacto" con autoridades de España y Portugal para "entender las causas subyacentes" del masivo corte de energía registrado este lunes, dijo una portavoz de la institución.