Más de doscientos representantes de la cultura española se manifestaron este sábado en Madrid para demostrar su apoyo a Palestina y denunciar el genocidio israelí en Gaza.

La movilización, convocada por el partido Recortes Cero, se llevó a cabo bajo la premisa “Si bien Israel tiene derecho a defenderse y proteger su seguridad, nunca podrá justificar el genocidio de los habitantes de Gaza”.

El cantante Miguel Ríos, presente en la concentración, destacó que es necesario salir a la calle para "despertar la conciencia". También brindaron discursos el guionista y director Javier Fesser, el director teatral Lluis Pasqueal y la actriz Marisa Paredes, entre otros.

Por su parte, el director Pedro Almodóvar expresó mediante un video: “Apoyo firmemente la cultura de protestar por un alto el fuego en Gaza. Tenemos que detener esta guerra genocida lo antes posible”.

“El pueblo palestino está siendo borrado de la faz de la tierra, destruido. Pido comprensión y apoyo”, añadió el reconocido artista.

Asimismo, el cantante Rayden pidió un alto al fuego urgente y la actriz Vicky Peña mostró su apoyo a la manifestación.