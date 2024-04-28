MUNDO
3 MIN DE LECTURA
Artistas españoles se movilizan para mostrar su apoyo a Palestina
Reconocidos artistas e intelectuales se manifestaron en Madrid para denunciar el genocidio israelí en Gaza y pedir un alto al fuego.
Artistas españoles se movilizan para mostrar su apoyo a Palestina
Representantes de la cultura española se manifestaron en el centro de Madrid a favor de Palestina. / Foto: Getty Images
28 de abril de 2024

Más de doscientos representantes de la cultura española se manifestaron este sábado en Madrid para demostrar su apoyo a Palestina y denunciar el genocidio israelí en Gaza.

La movilización, convocada por el partido Recortes Cero, se llevó a cabo bajo la premisa “Si bien Israel tiene derecho a defenderse y proteger su seguridad, nunca podrá justificar el genocidio de los habitantes de Gaza”.

El cantante Miguel Ríos, presente en la concentración, destacó que es necesario salir a la calle para "despertar la conciencia". También brindaron discursos el guionista y director Javier Fesser, el director teatral Lluis Pasqueal y la actriz Marisa Paredes, entre otros.

Por su parte, el director Pedro Almodóvar expresó mediante un video: “Apoyo firmemente la cultura de protestar por un alto el fuego en Gaza. Tenemos que detener esta guerra genocida lo antes posible”.

“El pueblo palestino está siendo borrado de la faz de la tierra, destruido. Pido comprensión y apoyo”, añadió el reconocido artista.

Asimismo, el cantante Rayden pidió un alto al fuego urgente y la actriz Vicky Peña mostró su apoyo a la manifestación.

Recomendados

También el músico Toni Zenet se pronunció al respecto: “La primera razón fue detener la guerra, ahora debemos detener este genocidio sin sentido y completamente absurdo. Apoyo la idea de un Estado palestino”.

'Parar la guerra, ni terrorismo ni genocidio'

Durante la protesta, celebrada frente al Museo Reina Sofía, los portavoces del partido organizador hicieron referencia al manifiesto “Parar la guerra, ni terrorismo ni genocidio”, publicado el 29 de octubre.

Según explicaron, este documento fue firmado por más de doce mil personas de 34 países. En él encontramos las firmas de los directores Almodóvar y Fernando Trueba; los artistas de cine Alba Flores, Vicky Peña, Luis Tosar y Miguel Cuerdo; los músicos Joan Manuel Serrat, Amaral y Toni Zenet; el pintor Luis Gordillo, el director de teatro Lluis Pasqual y el diseñador de moda Javier Mariscal.

También pusieron su firma los actores Malena Alterio, Raúl Arévalo y Aitana Sánchez Gijón y los músicos Rigoberta Bandini, Rayden, Rozalén, Vetusta Morla, C Tangana y Amaral.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
Por Djoomart Otorbaev
Envejecimiento poblacional: ¿qué desafíos plantea un mundo con menos jóvenes y más ancianos?
Por Julián Bilmes
De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra
Por Kübra Solmaz
Türkiye y Rusia reiteran compromiso con la unidad de Siria y renuevan impulso al diálogo con Ucrania
La prohibición de los talibanes al opio: ¿es posible una transformación genuina?
Por Ata Şahit
Trump confirma que los aranceles a Canadá y México "seguirán adelante"
Por Redacción
Es diseñador, lucha contra prejuicios y lleva la causa palestina a la moda
Por Hajar Elkahlaoui
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Por Lourdes Albornoz
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Por Guido Neidhöfer
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
Por Faruk Tasci
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Por Federico Donner
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Por Ian Proud
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Por Santiago Peluffo Soneyra
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
Por Ata Şahit
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Por Hamza Castillo