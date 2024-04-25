Australia se ha convertido en el último país en abogar por el reconocimiento formal de un Estado palestino.

La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, afirmó que reconocer un Estado de Palestina podría reiniciar el moribundo proceso de paz en Oriente Medio y debilitar las fuerzas extremistas en Oriente Medio.

"Reconocer un Estado palestino, uno que sólo puede existir junto a un Israel seguro, no sólo ofrece al pueblo palestino la oportunidad de realizar sus aspiraciones", dijo publicamente en Canberra, sino que "también fortalece los esfuerzo por la paz y debilita el extremismo”.

¿El reconocimiento está ganando impulso?

Durante décadas, el reconocimiento formal de un Estado palestino ha sido visto como el final de un proceso de paz entre los palestinos y los israelíes.

Estados Unidos, Australia y la mayoría de las naciones de Europa occidental han dicho que están dispuestos a reconocer algún día un Estado palestino, pero no antes de que se llegue a un acuerdo sobre cuestiones complejas como el estatus de Jerusalén y las fronteras definitivas.