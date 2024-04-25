MUNDO
Australia considera reconocer un Estado palestino independiente
La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, dice que el reconocimiento formal podría impulsar el proceso de paz en Oriente Medio y debilitar a las facciones "destructivas".
En 2014, Suecia se convirtió en el primer miembro de la UE de Europa occidental en reconocer a Palestina. / Photo: AA
25 de abril de 2024

Australia se ha convertido en el último país en abogar por el reconocimiento formal de un Estado palestino.

La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, afirmó que reconocer un Estado de Palestina podría reiniciar el moribundo proceso de paz en Oriente Medio y debilitar las fuerzas extremistas en Oriente Medio.

"Reconocer un Estado palestino, uno que sólo puede existir junto a un Israel seguro, no sólo ofrece al pueblo palestino la oportunidad de realizar sus aspiraciones", dijo publicamente en Canberra, sino que "también fortalece los esfuerzo por la paz y debilita el extremismo”.

¿El reconocimiento está ganando impulso?

Durante décadas, el reconocimiento formal de un Estado palestino ha sido visto como el final de un proceso de paz entre los palestinos y los israelíes.

Estados Unidos, Australia y la mayoría de las naciones de Europa occidental han dicho que están dispuestos a reconocer algún día un Estado palestino, pero no antes de que se llegue a un acuerdo sobre cuestiones complejas como el estatus de Jerusalén y las fronteras definitivas.

Pero con la inhumana guerra de Israel contra Gaza en pleno apogeo y el gobierno de derecha de Benjamín Netanyahu en Israel, las perspectivas de un proceso de paz nunca han sido más sombrías.

Aún así, después de meses de brutales ataques israelíes contra Gaza, los diplomáticos están reconsiderando ideas en su momento pudieron parecer polémicas.

"Los fracasos de las propuestas por todas las partes durante décadas, así como la negativa del gobierno de Netanyahu a siquiera considerar la cuestión de un Estado palestino, han causado una frustración generalizada", aseguró Wong.

"La comunidad internacional está considerando ahora la cuestión del Estado palestino como una forma de generar inercia hacia una solución de dos Estados", añadió.

Sus comentarios se producen después de que el Reino Unido, Irlanda, Malta, Eslovenia y España hayan planteado la idea de reconocer un Estado palestino.

En 2014, Suecia, que tiene una gran comunidad palestina, se convirtió en el primer miembro de la UE en Europa occidental en reconocer un Estado palestino. Anteriormente, había sido reconocido anteriormente por otros seis países europeos: Bulgaria, Chipre, la República Checa, Hungría, Polonia y Rumania.

FUENTE:TRTWorld and agencies
