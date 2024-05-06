Casi 2.500 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones pro-palestinas que se tomaron los campus de varias universidades en todo Estados Unidos, según los reportes de varios medios de comunicación.

Un informe que CNN publicó este domingo detalla que la cifra de arrestos realizados desde el 18 de abril superó los 2.200, mientras que los números de un informe similar de Fox News muestran que el total de detenciones supera las 2.400.

Se espera que las manifestaciones se extiendan durante las próximas semanas y coincidan con las ceremonias de graduación, mientras el personal universitario aumenta la seguridad policial o, en algunos casos, cancelan por completo los eventos de graduación.

En el estado de California, la Policía de Los Ángeles desalojó este domingo un campamento en el que protestaban estudiantes en la Universidad del Sur de California (USC), pero no hubo arrestos.

Además, la USC canceló su ceremonia principal de graduación por preocupaciones sobre la seguridad.

También el domingo, manifestantes pro-palestinos se enfrentaron con personas que protestaban en su contra en la Universidad DePaul de Chicago, en el estado de Illinois.

La policía no realizó ningún arresto, pero reportes indicaron que varias personas resultaron heridas en medio de los hechos.

“Reunión ilegal”

En el estado de Virginia, las autoridades arrestaron al menos a 25 manifestantes este sábado en una protesta pro-palestina en la Universidad de Virginia en Charlottesville.