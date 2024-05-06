Casi 2.500 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones pro-palestinas que se tomaron los campus de varias universidades en todo Estados Unidos, según los reportes de varios medios de comunicación.
Un informe que CNN publicó este domingo detalla que la cifra de arrestos realizados desde el 18 de abril superó los 2.200, mientras que los números de un informe similar de Fox News muestran que el total de detenciones supera las 2.400.
Se espera que las manifestaciones se extiendan durante las próximas semanas y coincidan con las ceremonias de graduación, mientras el personal universitario aumenta la seguridad policial o, en algunos casos, cancelan por completo los eventos de graduación.
En el estado de California, la Policía de Los Ángeles desalojó este domingo un campamento en el que protestaban estudiantes en la Universidad del Sur de California (USC), pero no hubo arrestos.
Además, la USC canceló su ceremonia principal de graduación por preocupaciones sobre la seguridad.
También el domingo, manifestantes pro-palestinos se enfrentaron con personas que protestaban en su contra en la Universidad DePaul de Chicago, en el estado de Illinois.
La policía no realizó ningún arresto, pero reportes indicaron que varias personas resultaron heridas en medio de los hechos.
“Reunión ilegal”
En el estado de Virginia, las autoridades arrestaron al menos a 25 manifestantes este sábado en una protesta pro-palestina en la Universidad de Virginia en Charlottesville.
La policía desalojó un campamento instalado por estudiantes después de declarar una reunión ilegal cerca del centro del campus.
También el sábado, en el estado de Michigan, la policía desalojó a un grupo de manifestantes pro-palestinos en la ceremonia de graduación principal de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, lo que interrumpió brevemente la ceremonia. Sin embargo, tampoco se realizaron arrestos.
El 30 de abril se registró el mayor número de arrestos en un solo día: más de 400 en varios campus universitarios.
La mayoría de esos arrestos (282) ocurrieron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, considerada la universidad de más alto perfil que inició las manifestaciones pro-palestinas en el campus.
El segundo mayor número de arrestos se registró el 2 de mayo, con más de 250 manifestantes detenidos en todo el país.
La mayoría de esos arrestos (210) se realizaron en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), donde las protestas se tornaron violentas y varias personas resultaron heridas, lo que obligó a la universidad a cancelar clases durante la semana.
Las protestas pro-palestinas llegan a América Latina
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, los estudiantes colocaron este jueves tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la institución, ubicada en Ciudad de México.
Mientras que en la Universidad de La Habana, cientos de estudiantes condenaron este viernes los ataques de Israel contra Gaza. También, varios centros de enseñanza superior de Cuba celebraron actos similares, convocados por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de este país.