Numerosos integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez, considerado la voz europea más crítica frente a Israel, han expresado su solidaridad con Palestina. En los últimos días, también el rey Felipe VI mostró su apoyo a Gaza y reclamó un alto el fuego.

Una de las declaraciones que más repercusiones causó en los últimos días fue la del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien condenó los ataques de Israel en Gaza y afirmó que está ocurriendo un genocidio.

Bustinduy hizo referencia a esta situación en una carta donde advirtió a las empresas españolas establecidas en Israel sobre el "riesgo de contribuir al genocidio en Palestina".

En este sentido, aseguró que las compañías deben evitar que sus actividades "puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados".

Inmediatamente, la Embajada de Israel en España emitió un comunicado donde rechazó las “falsas acusaciones” llevadas a cabo no solo por Bustinduy, sino que también apuntó contra “algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación”.

Previamente, otros ministros de la izquierda -que gobierna en coalición con los socialistas del partido del presidente Pedro Sánchez-, han usado el término "genocidio", pero esta es la primera vez que lo hacen en un documento oficial.