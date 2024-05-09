Numerosos integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez, considerado la voz europea más crítica frente a Israel, han expresado su solidaridad con Palestina. En los últimos días, también el rey Felipe VI mostró su apoyo a Gaza y reclamó un alto el fuego.
Una de las declaraciones que más repercusiones causó en los últimos días fue la del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien condenó los ataques de Israel en Gaza y afirmó que está ocurriendo un genocidio.
Bustinduy hizo referencia a esta situación en una carta donde advirtió a las empresas españolas establecidas en Israel sobre el "riesgo de contribuir al genocidio en Palestina".
En este sentido, aseguró que las compañías deben evitar que sus actividades "puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados".
Inmediatamente, la Embajada de Israel en España emitió un comunicado donde rechazó las “falsas acusaciones” llevadas a cabo no solo por Bustinduy, sino que también apuntó contra “algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación”.
Previamente, otros ministros de la izquierda -que gobierna en coalición con los socialistas del partido del presidente Pedro Sánchez-, han usado el término "genocidio", pero esta es la primera vez que lo hacen en un documento oficial.
Ministros español y el rey Felipe, en solidaridad con Gaza
Además, otros integrantes del Gobierno se han solidarizado con Gaza recientemente, entre ellos, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, quien alertó de las consecuencias de esa operación israelí en Rafah en un mensaje en la red social X.
El jefe de la diplomacia española recalcó que "la operación militar [de Israel] en Rafah sitúa a 1,4 millones de civiles palestinos ante un riesgo inaceptable y tiene graves consecuencias para la estabilidad de la región", y volvió a reclamar un alto el fuego.
También el rey de España, Felipe VI, se manifestó en solidaridad con Gaza este miércoles y señaló que su “devastadora” destrucción y situación humanitaria es “de máxima preocupación”.
“Esto no comienza el pasado 7 de octubre, pero sí es entonces, con aquella secuencia de terribles ataques terroristas a gran escala sufridos por Israel y perpetrados desde Gaza, cuando arranca esta terrible escalada de violencia", afirmó Felipe VI, durante el discurso que brindó en el Foro Internacional Expansión, celebrado en Alcalá de Henares.
Luego, añadió que hoy esta violencia, “con la devastadora destrucción y situación humanitaria de Gaza, alcanza dimensiones inimaginables tan solo hace unos meses y es de la máxima preocupación para todos”.