El Gobierno de Joe Biden señaló que la manera en que Israel utilizó armas proporcionadas por Estados Unidos en la sitiada Gaza probablemente violó el derecho internacional humanitario (DIH). Aunque aclaró que las condiciones del conflicto impidieron a los funcionarios estadounidenses determinar ese hecho con certeza en ataques aéreos específicos.

Este hallazgo de evidencia "razonable" del gobierno estadounidense para concluir que su aliado en Medio Oriente pudo infringir el derecho internacional en su agresión a Gaza representa la declaración más contundente de este tipo por parte de los funcionarios de Biden. La conclusión se publicó en el resumen de un informe entregado al Congreso este viernes.

Sin embargo, la advertencia de que los funcionarios no pudieron vincular de inmediato el uso de armas estadounidenses específicas con ataques individuales de las fuerzas de Israel en Gaza podría darle a la administración de Biden un margen de maniobra en cualquier decisión futura sobre si restringir o no las provisiones estadounidenses de armas ofensivas a Israel.

"La naturaleza del conflicto en Gaza hace que sea difícil evaluar o llegar a conclusiones concluyentes sobre incidentes individuales", sostuvo el informe.

"Sin embargo, dada la importante dependencia que tiene Israel de artículos de defensa fabricados en Estados Unidos, es razonable evaluar que desde el 7 de octubre las fuerzas de seguridad israelíes han utilizado artículos de defensa cubiertos por la NSM-20 en casos incompatibles con sus obligaciones en materia de DIH o con las prácticas establecidas para mitigar el daño civil", reconoció.

Estas conclusiones, que se desprenden de una evaluación única en su tipo y que impulsaron los compañeros demócratas del presidente Biden en el Congreso, se conocen siete meses después de que Israel lanzara su agresión en el enclave sitiado.

¿En qué consistió la revisión de Estados Unidos sobre el uso de armas?

Recientemente, el Gobierno de Biden dio uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel, cuando detuvo el envío de 3.500 bombas debido a la preocupación de una posible invasión israelí en Rafah, una ciudad del sur de Gaza en la que habitan más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario estadounidense.

Recientemente, el Gobierno de Biden dio uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel, cuando detuvo el envío de 3.500 bombas debido a la preocupación de una posible invasión israelí en Rafah, una ciudad del sur de Gaza en la que habitan más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario estadounidense.

El acuerdo también estableció la obligación de informar al Congreso si consideraban que Israel había actuado "arbitrariamente para negar, restringir o impedir, directa o indirectamente" la entrega a Gaza de cualquier ayuda humanitaria que tuviera el apoyo de Estados Unidos para los civiles que enfrentan hambruna en el enclave.

Doble estándar

Los legisladores y las personas que impulsaron la revisión dijeron que Biden y anteriores líderes de EE.UU. tuvieron un doble estándar a la hora de garantizar que se cumplieran las leyes del país sobre cómo utilizan los ejércitos extranjeros el apoyo estadounidense, una acusación que la administración Biden niega.