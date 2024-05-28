La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó este lunes una audiencia especial en el Amazonas de Brasil sobre las obligaciones que tienen los estados ante las emergencias climáticas.

La Amazonía brasileña es una "región de trascendencia indudable" para abordar los efectos del cambio climático, dijo la presidenta de la corte la costarricense Nancy Hernández López, al abrir la sesión.

"Esta audiencia pública tiene como propósito establecer un diálogo directo, diverso y participativo que contribuya al tribunal a llegar a elementos de juicio" sobre las responsabilidades en derechos humanos de los estados ante los desastres naturales que golpean a la región.

La audiencia pública, denominada de Opinión Consultiva sobre "Emergencia Climática y Derechos Humanos", se desarrollará durante la semana.

Expertos califican como histórica esta audiencia y detallan que la crisis climática afecta profundamente los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y al trabajo.

El rol de los indígenas para contrarrestar la emergencia climática

Por otro lado, durante la audiencia se destacó "el papel esencial" de las comunidades indígenas para contrarrestar la emergencia climática", en medio de ataques e "intereses corporativos que se benefician" de la explotación de la Amazonía.

Junior Anderson, representante de la comunidad Guarani Kaiowa, la segunda población indígena más grande de Brasil, denunció: "Como defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, enfrentamos la violencia, hostilidad y discriminación".

"Pedimos a la corte recomendar que el sistema de justicia concrete nuestros derechos, emitiendo decisiones de protección, alineadas con los derechos humanos", destacó.