La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó este lunes una audiencia especial en el Amazonas de Brasil sobre las obligaciones que tienen los estados ante las emergencias climáticas.
La Amazonía brasileña es una "región de trascendencia indudable" para abordar los efectos del cambio climático, dijo la presidenta de la corte la costarricense Nancy Hernández López, al abrir la sesión.
"Esta audiencia pública tiene como propósito establecer un diálogo directo, diverso y participativo que contribuya al tribunal a llegar a elementos de juicio" sobre las responsabilidades en derechos humanos de los estados ante los desastres naturales que golpean a la región.
La audiencia pública, denominada de Opinión Consultiva sobre "Emergencia Climática y Derechos Humanos", se desarrollará durante la semana.
Expertos califican como histórica esta audiencia y detallan que la crisis climática afecta profundamente los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y al trabajo.
El rol de los indígenas para contrarrestar la emergencia climática
Por otro lado, durante la audiencia se destacó "el papel esencial" de las comunidades indígenas para contrarrestar la emergencia climática", en medio de ataques e "intereses corporativos que se benefician" de la explotación de la Amazonía.
Junior Anderson, representante de la comunidad Guarani Kaiowa, la segunda población indígena más grande de Brasil, denunció: "Como defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, enfrentamos la violencia, hostilidad y discriminación".
"Pedimos a la corte recomendar que el sistema de justicia concrete nuestros derechos, emitiendo decisiones de protección, alineadas con los derechos humanos", destacó.
Asimismo, precisó que el 80% de la biodiversidad es preservada en territorios indígenas.
Además de representantes de comunidades indígenas y de organizaciones no gubernamentales, participan en la audiencia integrantes de comunidades campesinas y afrodescendientes del continente. Se espera también que miembros de instituciones académicas y agencias de la ONU formen parte del proceso.
El llamado a consultas “de mayor participación en la historia"
En enero de 2023, Chile y Colombia pidieron a la CIDH una "opinión consultiva", con el objetivo de "aclarar el alcance de las obligaciones" de los países "para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos".
Con más de 260 contribuciones de alrededor de 600 organizaciones de la sociedad civil, el llamado a consultas fue la “de mayor participación en la historia" de la corte, afirmó la presidenta del tribunal.
La CIDH, con sede en San José, debe dar su "opinión consultiva" a finales de año.
En la sesión en Brasilia el viernes, adolescentes activistas latinoamericanos advirtieron que las emergencias climáticas afectan de "forma diferente" a los niños, con consecuencias en sus derechos a la salud, educación, alimentación y recreación.
Mientras Brasil es sede de esta audiencia sobre desastres climáticos, continúa lidiando con los efectos de las devastadoras inundaciones que tuvieron lugar a inicios de mes en Rio Grande do Sul (sur), que dejaron unos 170 muertos y más de 50 desaparecidos.