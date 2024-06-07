Tras 18 años enseñando en la Facultad de Justicia Penal John Jay en Nueva York, he sido despedido. La decisión de rescindir mi contrato fue tomada unilateralmente por la presidenta de la universidad, Karol Mason, debido a presiones externas. Nunca había visto un caso así; tampoco mi jefe del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinx, ni mis colegas.

Como señalan mis compañeros del Departamento de Economía, esta acción autoritaria representa una grave amenaza para la libertad académica, así como para la autonomía de los departamentos universitarios encargados de contratar y despedir a sus profesores.

He tenido el honor de enseñar a miles de estudiantes en John Jay College desde la primavera de 2007. Me despidieron por ser franco acerca del genocidio continuo de los pueblos de Gaza por parte de Estados Unidos e Israel.

Fuerzas sionistas sin relación con la comunidad de la Facultad John Jay me expusieron, me amenazaron y finalmente consiguieron que me despidieran.

Presidenta Karol Mason: ¿Dónde está mi libertad académica?

Presidente Joe Biden: ¿Dónde está mi derecho a la libertad de expresión?

No creo en el sionismo y el genocidio, que han ido de la mano durante tres cuartos de siglo. ¿No tengo un derecho constitucional a decir eso en mis redes sociales y en mi activismo, ambos por fuera de la actividad universitaria?

La excepción palestina

¿Qué es más repugnante? ¿Las bombas estadounidenses que caen sobre un pueblo ocupado y colonizado o la exitosa campaña de lavado de cerebro desde 1948 que ha convencido a grandes sectores de Occidente de que "ser palestino es ser un terrorista"?

¿Cómo es posible que los palestinos tengan la culpa de ser nativos de una determinada área del mundo? Los palestinos musulmanes, cristianos y judíos vivieron en paz durante siglos, según muestra el documental "Historia de una tierra" (History of a Land), el libro “Los 100 años de guerra en Palestina” (The 100 Years War on Palestine) de mi antiguo profesor Rashid Khalidi, y muchas otras fuentes académicas.

Era consciente de que al usar mi voz y mi educación para expresarme corría riesgos. ¿Por qué un profesor aspirante o titular arriesgaría su cuello por un pueblo incomprendido, invisibilizado y acosado que no tiene acceso a electricidad, internet o agua?

El silencio, la confusión, el miedo y el genocidio van de la mano. Nadie recibe un aumento o una promoción por defender a Palestina.

Así que de ninguna manera me sorprendió mi despido. Mi caso involucraba la excepción palestina. En la sociedad estadounidense y en todo Occidente, muchos "izquierdistas" afirman ser "progresistas", pero cuando se trata de hablar sobre la ocupación de 76 años de Palestina, permanecen en silencio.

Los aparatos mediáticos dominantes de Estados Unidos e Israel han trabajado durante siete décadas y media para convencernos de que los palestinos no son nativos y no son humanos, mientras engañan a las sociedades occidentales haciéndoles creer que ellos, los colonizadores, los sionistas, son las víctimas.

El mentor y profesor Norman Finkelstein llama a este uso indebido del antisemitismo un "abuso de la historia". Los judíos tienen derechos civiles; los sionistas no.

No fue hasta que el Imperio Británico invadió y se atribuyó Palestina en julio de 1922 que el sionismo echó raíces. Este movimiento para crear y apoyar un estado nacional judío en Palestina, que los judíos consideran su antigua patria, ha sido una ideología excluyente y exterminacionista desde su creación.

A partir de 1948, el sionismo tomó su fuerza del apoyo imperial. Y, desde entonces, ha significado apartheid, limpieza étnica, ocupación militar y genocidio para los pueblos nativos de Palestina.

El Sur Global continúa acusando a Israel de genocidio. La censura, la deshumanización y la represión son ingredientes clave de la campaña de exterminio de los palestinos indígenas, que no comenzó el 7 de octubre de 2023.

Comenzó en 1948 cuando el declinante Imperio Británico y el creciente imperio estadounidense establecieron una base militar en el corazón de la tierra árabe. Las dos clases dominantes, mediante la manipulación de los judíos europeos -largamente sufridos y sometidos a pogromos y al Holocausto- y su derecho a la paz y la autodeterminación, decidieron llamar a su proyecto colonial Israel.

La presidenta Mason está en el lado equivocado de la historia por su campaña de represión dirigida. Ella ha elegido aliarse con la supremacía blanca y el colonialismo de asentamientos.

Desde que comencé a estudiar esta historia de Oriente Medio en los años 90 como adolescente, mi alma se ha roto 1.948 piezas.

A todos aquellos que buscan reprimir nuestra libertad de expresión y libertad académica: pueden quitarnos nuestros trabajos y atacar nuestra reputación pública y sustento, pero no pueden quitarnos nuestra dignidad y sed de justicia.