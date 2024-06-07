Tras 18 años enseñando en la Facultad de Justicia Penal John Jay en Nueva York, he sido despedido. La decisión de rescindir mi contrato fue tomada unilateralmente por la presidenta de la universidad, Karol Mason, debido a presiones externas. Nunca había visto un caso así; tampoco mi jefe del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinx, ni mis colegas.
Como señalan mis compañeros del Departamento de Economía, esta acción autoritaria representa una grave amenaza para la libertad académica, así como para la autonomía de los departamentos universitarios encargados de contratar y despedir a sus profesores.
He tenido el honor de enseñar a miles de estudiantes en John Jay College desde la primavera de 2007. Me despidieron por ser franco acerca del genocidio continuo de los pueblos de Gaza por parte de Estados Unidos e Israel.
Fuerzas sionistas sin relación con la comunidad de la Facultad John Jay me expusieron, me amenazaron y finalmente consiguieron que me despidieran.
Presidenta Karol Mason: ¿Dónde está mi libertad académica?
Presidente Joe Biden: ¿Dónde está mi derecho a la libertad de expresión?
No creo en el sionismo y el genocidio, que han ido de la mano durante tres cuartos de siglo. ¿No tengo un derecho constitucional a decir eso en mis redes sociales y en mi activismo, ambos por fuera de la actividad universitaria?
La excepción palestina
¿Qué es más repugnante? ¿Las bombas estadounidenses que caen sobre un pueblo ocupado y colonizado o la exitosa campaña de lavado de cerebro desde 1948 que ha convencido a grandes sectores de Occidente de que "ser palestino es ser un terrorista"?
¿Cómo es posible que los palestinos tengan la culpa de ser nativos de una determinada área del mundo? Los palestinos musulmanes, cristianos y judíos vivieron en paz durante siglos, según muestra el documental "Historia de una tierra" (History of a Land), el libro “Los 100 años de guerra en Palestina” (The 100 Years War on Palestine) de mi antiguo profesor Rashid Khalidi, y muchas otras fuentes académicas.
Era consciente de que al usar mi voz y mi educación para expresarme corría riesgos. ¿Por qué un profesor aspirante o titular arriesgaría su cuello por un pueblo incomprendido, invisibilizado y acosado que no tiene acceso a electricidad, internet o agua?
El silencio, la confusión, el miedo y el genocidio van de la mano. Nadie recibe un aumento o una promoción por defender a Palestina.
Así que de ninguna manera me sorprendió mi despido. Mi caso involucraba la excepción palestina. En la sociedad estadounidense y en todo Occidente, muchos "izquierdistas" afirman ser "progresistas", pero cuando se trata de hablar sobre la ocupación de 76 años de Palestina, permanecen en silencio.
Los aparatos mediáticos dominantes de Estados Unidos e Israel han trabajado durante siete décadas y media para convencernos de que los palestinos no son nativos y no son humanos, mientras engañan a las sociedades occidentales haciéndoles creer que ellos, los colonizadores, los sionistas, son las víctimas.
El mentor y profesor Norman Finkelstein llama a este uso indebido del antisemitismo un "abuso de la historia". Los judíos tienen derechos civiles; los sionistas no.
No fue hasta que el Imperio Británico invadió y se atribuyó Palestina en julio de 1922 que el sionismo echó raíces. Este movimiento para crear y apoyar un estado nacional judío en Palestina, que los judíos consideran su antigua patria, ha sido una ideología excluyente y exterminacionista desde su creación.
A partir de 1948, el sionismo tomó su fuerza del apoyo imperial. Y, desde entonces, ha significado apartheid, limpieza étnica, ocupación militar y genocidio para los pueblos nativos de Palestina.
El Sur Global continúa acusando a Israel de genocidio. La censura, la deshumanización y la represión son ingredientes clave de la campaña de exterminio de los palestinos indígenas, que no comenzó el 7 de octubre de 2023.
Comenzó en 1948 cuando el declinante Imperio Británico y el creciente imperio estadounidense establecieron una base militar en el corazón de la tierra árabe. Las dos clases dominantes, mediante la manipulación de los judíos europeos -largamente sufridos y sometidos a pogromos y al Holocausto- y su derecho a la paz y la autodeterminación, decidieron llamar a su proyecto colonial Israel.
La presidenta Mason está en el lado equivocado de la historia por su campaña de represión dirigida. Ella ha elegido aliarse con la supremacía blanca y el colonialismo de asentamientos.
Desde que comencé a estudiar esta historia de Oriente Medio en los años 90 como adolescente, mi alma se ha roto 1.948 piezas.
A todos aquellos que buscan reprimir nuestra libertad de expresión y libertad académica: pueden quitarnos nuestros trabajos y atacar nuestra reputación pública y sustento, pero no pueden quitarnos nuestra dignidad y sed de justicia.
No quedarse en silencio
Esta historia que se reprime activamente todos los días es la razón por la que un líder comunitario y profesor como yo tiene que ser silenciado por matones cómplices de genocidio. Antes de que me convirtieran en un blanco y me expusieran, estaba alcanzando a millones de personas a través de las redes sociales.
Es por eso que recibí una avalancha de amenazas a partir del 20 de octubre por atreverme a decir que Gaza tenía derecho no solo a vivir, sino a resistir y prosperar. He sido acosado incesantemente durante los dos últimos semestres, y desde entonces he seguido utilizando mi voz para abogar por los que no tienen voz.
En octubre, cuando mi familiar y compañero de cuarto vio las amenazas que recibí, se mudó fuera de la casa en apenas 25 minutos. El 7 de octubre cambió mi relación con muchas personas a mi alrededor. ¿A quién traicioné? ¿Quién me apoyó? Ni una sola vez la administración de Karol Mason me hizo sentir que tenía apoyo por hacer lo correcto.
La exclusión es el precio que pagamos por decir la verdad sobre el poder genocida.
Mis redes sociales han sido censuradas. De la noche a la mañana, mi capacidad para llegar a millones se redujo a la capacidad de llegar a cientos o tal vez miles. ¿Podré volver a usar mi cuenta de X para educar contra el genocidio? ¿Levantará mi shadow ban?
La sociedad estadounidense está revelando nuevamente sus verdaderos colores. Como nos recuerda la América Negra, 2024 no es tan diferente de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al "Nuevo Mundo".
Detengan la locura
No soy el único que ha enfrentado persecución. La Universidad Municipal de Nueva York también ha despedido a la profesora Lisa Hofman-Kuroda de Hunter College porque un estudiante con mentalidad sionista se quejó de sus publicaciones en las redes sociales en las que denunciaba el genocidio.
Mientras tanto, el profesor Jairo Fúnez-Flores de la Universidad Tecnológica de Texas ha sido suspendido por usar su formación anticolonial para hablar y la profesora Shellyne Rodriguez ha sido despedida. Las autoridades han atacado durante mucho tiempo el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.
Debido a la dominación sionista de la vida universitaria y periodística en los EE.UU., cada educador, estudiante y escritor tiene miedo de enseñar y decir lo que realmente piensa sobre la que posiblemente sea la mayor injusticia desde el Holocausto de 1941-1945.
Los detractores niegan esta realidad y acusan a los intelectuales anticoloniales de antisemitas. El genocidio no tiene nada que ver con la religión y todo que ver con la colonización, la ocupación y quién tiene derecho a la nacionalidad.
Nadie en nuestro movimiento duda del derecho de todos nuestros hermanos y hermanas judíos, y de todos los seres humanos, a vivir en paz. Sin embargo, cada día nos organizamos contra toda humillación y ocupación colonial.
Tengo tantas preguntas para la presidenta Mason y otras personas en posiciones de poder en los Estados Unidos: ¿Son los palestinos seres humanos? ¿Las vidas palestinas importan? ¿Cuándo escuchaste por primera vez sobre el Imperio Británico y la colonización sionista de Palestina de 1948?
¿Cuáles son sus pensamientos sobre el genocidio en el que los medios de comunicación dominantes han sido cómplices, ocultando la realidad y llamándolo "la guerra Israel-Hamás"?
Los sionistas racistas y colonizadores con sus patrocinadores estadounidenses han podido convencer a grandes sectores de Occidente de que incluso los miles de niños deshidratados, hambrientos y enterrados bajo los escombros son "terroristas".
Si otro pueblo, al que los medios dominantes no menospreciaran cada hora de cada día, estuviera siendo exterminado y yo hablara, ¿habría sido despedido?
El genocidio continúa, al igual que las amenazas, la censura y mi responsabilidad de educar. Mi único pesar es nuestra incapacidad colectiva para romper el control informativo e ideológico hermético que existe en esta sociedad.
Mi familia, amigos y país no apoyarían esto si supieran la verdad sobre el genocidio que sufren los palestinos desde hace 76 años. La presidenta Karol Mason se preocupa más por lo que los políticos influyentes, la junta directiva y las corporaciones piensen de ella que por el exterminio de un pueblo indígena silenciado e invisible de Oriente Medio.
Presidenta Mason y administración de John Jay: ¿Estamos en 2024 o 1492? ¿Los genocidios les quitan el sueño por la noche? Miles de millones de nosotros, los humanos, no hemos dormido igual desde el 7 de octubre. Es por eso que escribí “Esto es genocidio” Llevo la causa y la resistencia palestina en mi garganta, pecho y ser.
No tengo remordimientos. ¡Entierren mi corazón en Gaza!
¡Los extrañaré, mi familia de John Jay! (aunque nuestra universidad lleva el nombre de un dueño de esclavos). En los últimos 18 años, cometí 1.000 errores pero me levanté e intenté hacerlo todo mejor 1.001 veces. Intenté modelar humildad, una mente abierta y un corazón abierto. ¡Lucharemos, tal como nuestros ancestros nos enseñaron, en los tribunales, en el sindicato, en los medios y, lo más importante, donde se desarrolla la historia, en las calles! ¡Nos vemos allí! ¡No lleguen tarde!