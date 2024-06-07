Un ingeniero que trabajaba en Meta acusó a la empresa de sesgo en su moderación del contenido relacionado con los ataques de Israel en Gaza, alegando en una demanda que fue despedido por intentar ayudar a solucionar errores que causaban la supresión de publicaciones palestinas en Instagram.
Ferras Hamad, ingeniero palestino-americano que había estado en el equipo de aprendizaje automático de Meta desde 2021, demandó al gigante de las redes sociales en un tribunal estatal de California, en Estados Unidos, por discriminación, despido injustificado y otras irregularidades en febrero.
En su demanda, Hamad acusó a Meta de un patrón de sesgo contra los palestinos, diciendo que la empresa eliminó comunicaciones internas de empleados que mencionaban la muerte de sus familiares en Gaza y realizó investigaciones sobre su uso del emoji de la bandera palestina.
Sin embargo, señaló que la empresa no lanzó tales investigaciones para empleados que utilizaban emojis de las banderas de Israel o Ucrania en contextos similares.
Meta no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones del exempleado.
200 empleados han planteado preocupaciones similares
Las afirmaciones de Hamad reflejan críticas de larga data por parte de grupos de derechos humanos sobre el desempeño de Meta, que modera el contenido publicado en sus plataformas sobre Israel y los territorios palestinos, incluida una investigación externa que la empresa encargó en 2021.
Desde el comienzo de la ofensiva israelí el pasado 7 de octubre, la empresa ha enfrentado acusaciones de que estaba suprimiendo expresiones de apoyo a los palestinos que viven en Gaza.
Casi 200 empleados de Meta plantearon preocupaciones similares en una carta abierta al director Ejecutivo, Mark Zuckerberg a principios de este año.
Irregularidades en el manejo de una publicación del periodista Motaz Azaiza
Asimismo, Hamad dijo que su despido parecía derivar de un incidente en diciembre que involucraba un procedimiento de emergencia diseñado para solucionar problemas graves con las plataformas de la empresa, conocido dentro de Meta como SEV o "evento del sitio".
Él había notado irregularidades en un procedimiento de emergencia de este tipo relacionado con restricciones en el contenido publicado por personalidades palestinas en Instagram que impedían que las publicaciones aparecieran en búsquedas y en el feed.
La demanda de Hamad alega que encontró que un video corto publicado por el fotoperiodista palestino Motaz Azaiza había sido mal clasificado como “pornográfico” a pesar de que mostraba un edificio destruido en Gaza.
Hamad afirmó que recibió orientaciones contradictorias de otros empleados sobre el estado del procedimiento de emergencia SEV en este caso. Consultó si estaba autorizado para resolverlo, ya que había trabajado en SEVs igualmente sensibles antes, incluidos algunos relacionados con Israel, Gaza y Ucrania. Su gerente confirmó por escrito que este SEV era parte de su función laboral.
Al mes siguiente, después de que un representante de Meta le dijera que estaba siendo investigado, presentó una queja interna por discriminación. Fue despedido días después.
Meta le explicó a Hamad que fue despedido por violar una política que prohíbe a los empleados trabajar en problemas relacionados a usuarios que conocen personalmente, refiriéndose a Azaiza, el fotoperiodista. Sin embargo, Hamad asegura que no tenía ninguna conexión personal con Azaiza.