Un ingeniero que trabajaba en Meta acusó a la empresa de sesgo en su moderación del contenido relacionado con los ataques de Israel en Gaza, alegando en una demanda que fue despedido por intentar ayudar a solucionar errores que causaban la supresión de publicaciones palestinas en Instagram.

Ferras Hamad, ingeniero palestino-americano que había estado en el equipo de aprendizaje automático de Meta desde 2021, demandó al gigante de las redes sociales en un tribunal estatal de California, en Estados Unidos, por discriminación, despido injustificado y otras irregularidades en febrero.

En su demanda, Hamad acusó a Meta de un patrón de sesgo contra los palestinos, diciendo que la empresa eliminó comunicaciones internas de empleados que mencionaban la muerte de sus familiares en Gaza y realizó investigaciones sobre su uso del emoji de la bandera palestina.

Sin embargo, señaló que la empresa no lanzó tales investigaciones para empleados que utilizaban emojis de las banderas de Israel o Ucrania en contextos similares.

Meta no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones del exempleado.

200 empleados han planteado preocupaciones similares

Las afirmaciones de Hamad reflejan críticas de larga data por parte de grupos de derechos humanos sobre el desempeño de Meta, que modera el contenido publicado en sus plataformas sobre Israel y los territorios palestinos, incluida una investigación externa que la empresa encargó en 2021.

Desde el comienzo de la ofensiva israelí el pasado 7 de octubre, la empresa ha enfrentado acusaciones de que estaba suprimiendo expresiones de apoyo a los palestinos que viven en Gaza.