Más de 10.500 atletas se están preparando para participar de los Juegos Olímpicos 2024, que se celebrarán en París desde el 26 de julio. Pero más allá de fomentar el deporte, la histórica competición también es un negocio multimillonario que posee tintes políticos y acumula varios escándalos.

Las Olimpiadas generan miles de millones de dólares en ingresos para el Comité Olímpico Internacional (COI) y reflejan la influencia geopolítica, visible en la presencia de líderes mundiales en la ceremonia de apertura y en las banderas que figuran junto al medallero.

Un negocio multimillonario

El COI es un organismo no gubernamental y sin fines de lucro con sede en Lausana, Suiza. El 91% de sus ingresos provienen de la venta de derechos de transmisión (61%) y patrocinios (30%).

Durante el último ciclo de cuatro años, que concluyó con las Olimpiadas de Tokio en 2021, los ingresos ascendieron a 7.600 millones de dólares. Aunque el COI asegura que el 90% de sus ingresos se reinvierten en el deporte, los atletas reciben solo una pequeña parte.

Las naciones anfitrionas asumen la mayoría de los costos de organizar las Olimpiadas. En los Juegos de Tokio 2020, el costo oficial fue de 13.000 millones de dólares y más de la mitad fue cubierto por entidades gubernamentales japonesas, aunque una auditoría sugirió que el costo real podría haber sido el doble.

Membresía y beneficios

El COI cuenta con aproximadamente cien miembros, quienes eligen a sus propios colegas. Al menos seis miembros son de la realeza, entre ellos la Princesa Nora de Liechtenstein, quien es actualmente el miembro de mayor antigüedad.

Sin embargo, el poder reside principalmente en el presidente, Thomas Bach, y su junta ejecutiva.

Técnicamente, los miembros del COI son voluntarios, aunque el COI cubre todos los gastos de Bach, que en 2022 ascendieron a 370.000 dólares, incluyendo una "indemnización" anual de 295.000 y sus obligaciones fiscales en Suiza.

Mientras tanto, el resto de los miembros del comité reciben viáticos de entre 450 y 900 dólares para asistir a las reuniones, obtener viajes en primera clase y alojamiento de cinco estrellas.

Voluntarios no remunerados

Miles de voluntarios no remunerados ayudan a gestionar los Juegos. Reciben uniformes, comida y transporte, pero no alojamiento.

París buscó 45.000 voluntarios, mientras que Tokio inicialmente necesitó 80.000. Sin embargo, no todos pueden solventar los costos de ser voluntario. Por ejemplo, en 2016, Brasil tuvo problemas para conseguir suficientes voluntarios para sus Juegos en Río de Janeiro, ya que muchas personas de la ciudad, en situación de pobreza, simplemente no podían trabajar gratis.

Expertos señalan que estos voluntariados son en realidad un sistema de explotación y que, si se les pagara un salario mínimo de 10 por hora dólares, el costo adicional sería de 100 millones de dólares.

Cuando se mezclan los deportes y la política