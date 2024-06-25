Julian Assange, fundador de WikiLeaks y protagonista de un caso que se ha extendido por 14 años, está libre tras su larga batalla legal, informaron WikiLeaks y documentos judiciales. Según lo establecido, Assange se declarará culpable de un cargo relacionado con violar la ley de espionaje de EE.UU. como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país que le permitirá recuperar su libertad tras permanecer cinco años en una prisión británica. También podrá regresar a Australia, su país.

La noticia estalló en la noche de este lunes cuando WikiLeaks reveló: “Julian Assange está libre”. Luego añadió que su fundador había salido de una prisión en el Reino Unido y fue trasladado en avión a otro lugar.

El reporte de WikiLeaks sobre Assange se publicó poco después de que documentos judiciales establecieran como parte de un acuerdo legal que él debía declararse culpable, a finales de esta semana, de violar la ley de espionaje de Estados Unidos por revelar presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas de ese país.

Los documentos presentados en la noche de este lunes señalan que Assange aceptó la declaración de culpabilidad de un delito grave vinculado a su presunto papel en una de las mayores filtraciones de material clasificado que ha sufrido el gobierno de Estados Unidos, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permitirá evitar la prisión en ese país.

¿Qué pasará ahora con Assange?

Se espera que Assange comparezca ante una corte en EE.UU. y sea sentenciado a 62 meses, pena que tendrá en cuenta el tiempo que pasó en una cárcel británica. Esto le permitirá regresar a Australia, su país de origen.

El gobierno australiano señaló que está al tanto del proceso legal de Assange y agregó que su caso se ha "prolongado demasiado".

El primer ministro Anthony Albanese "ha sido claro: el caso del señor Assange se ha prolongado durante demasiado tiempo y no se gana nada con su encarcelamiento continuado", dijo un portavoz del gobierno.

Este desarrollo en el caso de Assange, cuya única salida durante varios años pareció ser una cárcel en Gran Bretaña o en Estados Unidos, fue posible luego de que una alta corte de Londres dictaminara que las garantías de EE.UU. para el fundador de WikiLeaks no eran lo suficientemente convincentes. Esa medida allanó el camino para que Assange pudiera apelar nuevamente su extradición a ese país. Este es el recuento de cómo se llegó a este punto.

Las filtraciones de WikiLeaks que sacudieron a EE.UU.

En la década de 2010, WikiLeaks comenzó a publicar una serie de revelaciones explosivas, incluidos miles de documentos militares secretos de EE.UU. relacionados a la ocupación de ese país de Afganistán e Iraq. También numerosos cables diplomáticos confidenciales, que incluían posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense.

Estos cables contenían evaluaciones francas y poco favorecedoras por parte de diplomáticos estadounidenses sobre sus homólogos extranjeros, incluidos jefes de Estado cuya cooperación era esencial para "contrarrestar el terrorismo".

Al adquirir y publicar audazmente documentos ultrasecretos del gobierno de Estados Unidos, muchos de los cuales eran de interés periodístico y pertinentes para el discurso político global, Assange fue considerado por muchos como un héroe, un buscador de la verdad y un defensor de la democracia.

El caso en Suecia y su asilo en la embajada de Ecuador

En 2010, Assange fue designado por los lectores de la revista Time como personaje del año y Newsweek lo definió en 2012 como uno de los personajes más revolucionarios. Sin embargo, ese mismo año, Suecia reclamó la custodia de Assange por dos acusaciones, una por la violación de una mujer y otra por acoso sexual, durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia. Estos cargos serían desestimados con el tiempo.

Assange negó la veracidad de ambos señalamientos, pero debió cumplir un arresto domiciliario en su casa rural en Reino Unido, hasta que en mayo de 2012 el Tribunal Superior de Londres accedió a su extradición a Suecia.