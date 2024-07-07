Una mala cosecha en África Occidental. Ese fue el disparador de los precios récord del cacao, que generó en marzo grandes oportunidades para su tercer productor mundial, Ecuador. Desde entonces, el cacao comenzó a cotizar allí como “oro”.

Julia Avellán pensaba abandonar la tradición familiar de sembrar cacao. Pero la inesperada subida de precios internacionales le hizo cambiar de parecer.

La mujer de 41 años recorre su finca repleta de coposos cacaoteros en Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. En medio del cultivo, parte a la mitad uno de los frutos hasta sacar los granos babosos, que despiden un dulce aroma.

Esas semillas se han cotizado sin freno desde 2023, al punto de batir por primera vez en marzo los 10.000 dólares por tonelada en Nueva York.

En Ecuador, donde el gobierno no regula los precios del cacao, las ganancias son cada vez mayores.

Este año Avellán ha llegado a vender un quintal (100 libras) en 420 dólares. Antes del auge "había precios de 50 a 60 dólares que no justificaban (la inversión), daban ganas de dejar de ser cacaotero", asegura la agricultora a la AFP.

Ahora, "gracias a esos precios vamos a hacer más sustentables a nuestras familias y vamos a tener en mejores condiciones y (...) cuidar nuestras plantas con mucha más razón, porque ahora sí (el cacao) es la pepa (semilla) de oro", celebra la productora, que heredó el oficio de sus abuelos.

Precios históricos

Cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao, una fecha establecida por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros.

"Estos precios son históricos, no los hemos tenido nunca", señala Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao).

En Ecuador, los pequeños cultivadores producen un 80% del total del fruto que crece en 22 de las 24 provincias. El resto se hace en medianas y grandes plantaciones. Los granos se secan bajo el sol ecuatorial en centros de almacenamiento, donde millones de pepas marrones son colocadas en sacos para deleitar al mundo.