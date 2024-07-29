La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 desató una gran controversia por la representación que hizo de "La Última Cena", obra de Leonardo da Vinci, con un acto “drag queen”. Muchos consideraron la escena como una falta de respeto hacia las creencias religiosas.

La Iglesia católica de Francia calificó la reinterpretación de la escena bíblica como profundamente ofensiva. En su cuenta en X expresó su desaprobación: "Desafortunadamente, esta ceremonia incluyó escenas que se burlan del cristianismo, lo cual lamentamos profundamente".

También, la controversia llevó a la empresa tecnológica estadounidense C Spire a retirar sus anuncios comerciales de los Juegos Olímpicos.

En una declaración en X, la empresa comunicó que estaba sorprendida ante la prodia de La Última Cena, y anunció: "C Spire retirará su publicidad de los Juegos Olímpicos”

La ceremonia, celebrada a orillas del río Sena, contó con 6.800 atletas que desfilaron a lo largo de seis kilómetros en 85 embarcaciones y fue seguida en todo el mundo a través retransmisiones televisadas en directo.

Los críticos argumentaron que la actuación promovió la propaganda LGBTIQ y ofendió a las sensibilidades religiosas.

En la misma línea, el obispo de Minnesota, Robert Barron, también criticó la ceremonia, calificando la actuación de "una repugnante y arrogante burla".

"Francia, en su afán de mostrar lo mejor de su lado cultural, consideró que lo correcto era burlarse de este momento central del cristianismo, cuando Jesús, en La Última Cena, entrega su cuerpo y su sangre en previsión de la cruz. Y por eso lo presenta como una burla frívola y grosera", añadió.

Igualmente, el Consejo de Iglesias de Oriente Medio (MECC) condenó la burla a Jesucristo, afirmando: “Con mucho amor mezclado con asombro y desaprobación, vimos lo que sucedió durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Francia: la burla al misterio de los misterios del cristianismo, y lo que es sagrado para miles de millones de personas en todo el mundo”.

Agregó que la burla “indica una completa ignorancia de los conceptos de libertad y dignidad humana, y este es un asunto muy preocupante para el futuro de la humanidad”.

De igual manera, el arzobispo Charles Scicluna de Malta expresó su consternación en una publicación en las redes sociales el sábado y reveló que había comunicado su desaprobación al embajador francés en esa ciudad.

A su vez, el abogado francés Fabrice di Vizio anunció que presentará una denuncia por la actuación. "Como católico, juro ante Dios que presentaré una denuncia. Lo haré a partir del lunes e invito a todos los cristianos a que me acompañen para abordar el daño espiritual que hemos sufrido", informó.