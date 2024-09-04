Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, afirmó que tiene planes que "garantizarán" el fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, aclaró que sólo los revelará si gana las elecciones presidenciales en noviembre, en las que mide fuerzas con la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris.

De hecho, Trump se encuentra en una contienda muy reñida con su rival para regresar a la Casa Blanca.

"Si gano, como presidente electo, tendré un acuerdo listo y garantizado. Es una guerra (la de Ucrania) que no debió suceder”, señaló Trump en el podcast de Lex Fridman publicado este martes.

"Tengo un plan muy preciso sobre cómo detener a Ucrania y a Rusia. Y tengo una idea segura —quizás no un plan, pero sí una idea— para China", añadió.

"Pero no puedo compartir estos planes, porque si los doy a conocer no voy a poder utilizarlos y serán poco exitosos. Ya sabes, parte de esto es la sorpresa, ¿no?", continuó el expresidente.

En los últimos meses, Trump ha sido muy crítico frente a los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha enviado para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia.

La guerra no se resolverá en un día, pero habría espacio al diálogo