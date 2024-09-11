Seattle, Estados Unidos – Conocí a Aysenur Ezgi Eygi por primera vez el pasado mayo en un campamento estudiantil en los Estados Unidos. Estábamos en la Universidad de Washington, mostrando solidaridad con Palestina y denunciando el genocidio de Israel en Gaza. En ese momento, Ayse desempeñaba un papel destacado en el movimiento estudiantil.
La joven turca-estadounidense estaba profundamente comprometida con la lucha por la justicia para los palestinos.
A medida que la vida nos unió en la lucha por la liberación del pueblo palestino, la Ayse que llegué a conocer era una gran persona: muy amable, generosa, y una líder valiente y fuerte. Con 26 años, era una persona extrovertida, con muchos amigos, siempre sonriente y llena de energía positiva.
Ayse siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y a preocuparse por sus amigos, preguntando cómo estaban y si necesitaban ayuda en algo, incluso cuando ella misma estaba ocupada y tenía mucho en qué pensar.
Entre sus rasgos más destacados, recuerdo la increíble dedicación de Ayse. Sabía equilibrar su sentido del humor, siempre buscando alegrar a los demás, con su faceta más seria y comprometida cuando se trataba de su activismo.
Su conciencia social la llevó a dedicar gran parte de su tiempo al activismo. Amaba profundamente a Palestina y desempeñó un papel importante en la planificación de los campamentos universitarios, coordinando con estudiantes y con la administración de la universidad. Logró todo esto mientras se esforzaba por obtener buenas notas y poder graduarse de la Universidad de Washington.
Ayse era una persona que creía que la justicia no solo consistía en luchar por la causa palestina, sino también en luchar por la igualdad para todos.
Su camino como joven activista, desarrollando su conciencia social, también la llevó a viajar al extranjero. Hace un par de años, viajó a Myanmar para interiorizarse sobre el genocidio contra el pueblo rohinyá en el sudeste asiático.
En Estados Unidos, en la ciudad de Seattle –a la que llamaba “hogar” desde que dejó la ciudad turca de Antalya a una edad temprana– Ayse también estaba activa en la lucha por la justicia racial, y participaba en actividades organizadas por movimientos como Black Lives Matter (BLM), entre otros.
Ayse era increíblemente honesta. Siempre hacía las cosas con el corazón y con mucho amor, sin importar el costo. Recuerdo lo mucho que amaba la vida, y lo emocionada que estaba por continuar su educación y visitar Cisjordania ocupada.
Ella estaba motivada para ir porque quería ver con sus propios ojos la situación real de los palestinos, quienes han soportado la ocupación militar desde 1967 y la limpieza étnica.
Desde el comienzo de la ofensiva contra los palestinos en octubre pasado, Israel ha matado a más de 41.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, mientras que en Cisjordania ocupada ha matado a cerca de 700 personas y ha herido a más de 5.700.
En este contexto, durante una de nuestras frecuentes interacciones por mensajes, Ayse me confió que su padre y otros profesores universitarios estaban muy preocupados por su viaje.
Pero ella estaba decidida. Quería ir a Cisjordania para apoyar la resistencia palestina contra la ocupación, para observar lo que realmente sucede y volver para transmitir ese mensaje al mundo, un mensaje que muchas veces sufre censura.
Ayse era consciente de los peligros, pero aún así quería ir para dejar su huella y estar junto al pueblo palestino, que vive un genocidio mientras el mundo, indiferente, no hace nada para ayudar a Gaza.
Ella fue a Cisjordania ocupada junto a otros activistas por la paz del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM) para mostrar al mundo la realidad de la ocupación israelí y su barbarie.
Mi última llamada telefónica con Ayse fue solo unas horas antes de que fuera asesinada; estuve con ella en el teléfono por más de dos horas.
En ese momento, sentí que ella estaba hablando realmente desde el corazón sobre su experiencia. Me contó lo terrible que es la ocupación y lo difícil que es vivir bajo ella, una realidad que los palestinos, como mi familia y yo, hemos sufrido. Fui arrestado allí en el pasado; fuerzas encubiertas arrestaron a mi hermano. Mi padre también fue arrestado e incluso recibió un disparo en la pierna en una ocasión.
En toda Cisjordania ocupada, e incluso en la ciudad santa de Jerusalén, al pasar por los puestos de control se experimenta el apartheid y el peligro de primera mano; muchos palestinos reciben disparos y son asesinados sin haber hecho nada.
Mis amigos palestinos han sufrido estas realidades, rodeados de puestos de control, recibiendo amenazas en sus hogares. A veces se les niega la entrada o salida de sus comunidades, tanto para ellos como para sus invitados, o sufren la injusticia de esperar largas horas.
Durante nuestra llamada, Ayse me contó historias que había escuchado de los palestinos y todo el sufrimiento que ha causado la ocupación.
También hablamos de su experiencia en Jerusalén y de cómo los militares israelíes no la dejaron entrar en la histórica mezquita de Al Aqsa.
Además, experimentó de primera mano la fuerza total de la ocupación, una realidad cotidiana para los palestinos. Me contó cómo los israelíes le quitaron el pasaporte en la frontera, haciéndola esperar mucho tiempo mientras la interrogaban sobre los detalles de su viaje, antes de finalmente dejarla entrar.
El tema principal que discutimos fue el sufrimiento de las personas bajo la ocupación, a pesar de que ella solo había estado allí unos pocos días.
Antes de su trágica muerte, Ayse había hecho planes. Se suponía que iba a encontrarse con mi familia en la ciudad de Hebrón en unos días. Pero eso nunca ocurrió… porque fue asesinada.
Recordaremos a Ayse, alguien que vivió por la justicia y la liberación de Palestina hasta su muerte. Nunca la olvidaremos. El mundo nunca la olvidará.
Continuaremos luchando hasta que la ocupación termine. Siempre seguiremos el camino que ella trazó y llevaremos su mensaje de justicia e igualdad al mundo hasta que todo cambie.
El legado de Ayse ha sido unir a las personas de su comunidad. En su memoria, organizaciones y grupos de justicia se reunirán, inspirados por su fortaleza y conciencia, para trabajar juntos y lograr el cambio que Ayse deseaba. Un cambio que, aunque sabía que era difícil, nunca dudó en perseguir.