Emine Erdogan destaca la artesanía y el trabajo de las mujeres de Anatolia
Durante un evento cultural en Nueva York, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, resaltó la artesanía anatolia y otomana como fuente de inspiración para el mundo.
La primera dama destaca la importancia de la artesanía anatolia como fuente de inspiración cultural en Nueva York. Foto: AA. / AA
25 de septiembre de 2024

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, compartió su visión sobre la importancia de la artesanía y el trabajo de las mujeres de Anatolia durante el evento cultural "Tesoros de novia: un viaje a través de las dotes otomanas y anatolias", de la que fue anfitriona en la Casa Turca en Nueva York.

En una publicación en redes sociales, la esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan expresó: “Ante la amenaza global de la desolación cultural, espero que la artesanía atemporal y el trabajo de las mujeres de Anatolia sirvan de inspiración al mundo y nos recuerden los valores que hemos olvidado".

La reflexión de la primera dama subraya la relevancia de las tradiciones culturales y el papel fundamental de las mujeres en la preservación de estas prácticas.

El evento, que busca resaltar la riqueza cultural de las dotes otomanas y anatolias, se presenta como una respuesta ante la creciente preocupación por la pérdida de valores culturales a nivel global.

Al compartir un video del evento, Emine Erdogan reiteró su deseo de que la herencia artesanal de Anatolia inspire a otros y fomente un mayor aprecio por las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces.

Con este evento, la primera dama turca no solo celebra la cultura otomana y anatolia, sino que también resalta los valores esenciales que enriquecen la identidad cultural de las comunidades en todo el mundo.

