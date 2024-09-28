EUROPA
4 MIN DE LECTURA
Huelga y manifestaciones en España en solidaridad con Palestina
Sindicatos y ONG marcharon en Madrid y otras ciudades españolas en el marco de una huelga de 24 horas. Piden al Gobierno español romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel.
Huelga y manifestaciones en España en solidaridad con Palestina
Unas 6.000 personas participaron en la marcha. / Foto: Okba Mohammad. / Others
28 de septiembre de 2024

Sindicatos, estudiantes universitarios y ONG de toda España se unieron en una huelga con un objetivo claro: apoyar a Palestina y reclamar al Gobierno romper relaciones con Israel.

Como parte de esta manifestación de solidaridad, una multitud salió a las calles este viernes en la capital, Madrid, y en otras grandes ciudades como Barcelona y Bilbao.

Durante todo el día se organizaron varias manifestaciones, incluidas protestas en fábricas que producen equipo militar y frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. La Delegación del Gobierno informó que unas 6.000 personas participaron en la marcha.

Además, se suspendieron las clases en varias universidades ya que los estudiantes decidieron no asistir como forma de mostrar su solidaridad.

Los organizadores de las manifestaciones expresaron que los ataques de Israel en Gaza se han vuelto "intolerables", instando al gobierno español a "romper de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel" para evitar su participación en la "limpieza étnica de Israel".

Carmen Arnaiz, secretaria de Actividades Sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las líderes de la huelga, indicó: "Organizamos esta acción con el apoyo de muchas ONG para responder a las demandas de los trabajadores palestinos". Destacó que "la mayor acción que podemos tomar como sindicatos es una huelga general", calificándola de simbólica pero significativa.

"El mensaje que queremos enviar al gobierno español y al mundo es cortar todas las relaciones con Israel", indicó Arnaiz, condenando a Israel por su "violación total del derecho internacional y los derechos humanos" y calificando sus acciones de genocidio.

Recomendados

Arnaiz también se refirió a la importancia de interrumpir las exportaciones de armas a Israel e insistió en la necesidad de manifestaciones globales en apoyo a Palestina.

"Es necesario evitar que la matanza de civiles, incluidas miles de mujeres y niños, se convierta en un círculo vicioso como si fuera algo normal", sostuvo.

Por otro lado, la secretaria criticó las prohibiciones de manifestaciones a favor de Palestina en varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Estados Unidos, describiéndolas como "fascismo". Calificó esas prohibiciones como "escandalosas", citando un reciente incidente en Alemania donde un niño fue confrontado por llevar una bandera palestina.

“Prohibir el derecho a protestar y la libertad de expresión es un gran dilema, especialmente para Europa, que dice ser líder mundial en este aspecto", aseveró.

"Espero que la sociedad civil en Europa, que creo que no está de acuerdo con tales prohibiciones y violencia, reaccione", subrayó la funcionaria, añadiendo que "es terrible prohibir una manifestación contra el genocidio".

Los incesantes ataques de Israel que comenzaron el 7 de octubre han matado a más de 41.500 personas, la mayoría mujeres y niños, y más de 96.000 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa