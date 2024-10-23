Con el tiempo agotándose, cuando faltan solo dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el voto latino se ha convertido en una prioridad tanto para la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, como para su rival republicano y expresidente, Donald Trump. Las campañas de los dos aspirantes a la Casa Blanca han recurrido a las políticas económicas como la estrategia clave para atraer a estos votantes.

La apuesta de Harris

Harris asegura que, si logra ser la primera presidenta mujer de EE.UU., creará más oportunidades para los hombres latinos. En una entrevista este martes con el canal hispano Telemundo destacó que planea duplicar el número de programas de formación profesional. También señaló que eliminaría los requisitos de título universitario para ciertos empleos en el Gobierno federal y alentaría a los empleadores privados a hacer lo mismo.

En esa línea, la demócrata señaló que trabajaría para llevar más fondos a los bancos comunitarios con el objetivo de ayudar a los hombres latinos a obtener préstamos para pequeñas empresas. “Sé que los hombres hispanos a menudo tienen más dificultades para obtener préstamos de los bancos debido a sus conexiones y al hecho de que las cosas no están necesariamente preparadas para que califiquen a ellos”, indicó.

“Por eso, estoy enfocada en ver qué podemos hacer para llevar más capital a los bancos comunitarios que entienden mejor a la comunidad para que podamos darles ese tipo de préstamos”, añadió.

"Estamos muy seguros de que estas políticas son importantes porque hemos visto que resuenan en discursos y grupos de enfoque", dijo Matt Barreto, encuestador de la campaña de Harris. "Se dirigen especialmente a los hombres latinos sobre ser exitosos y alcanzar el sueño americano".

Por otro lado, Barreto detalló que determinaron que para los hombres latinos es importante el acceso a programas de aprendizaje que puedan ofrecerles una carrera financieramente estable sin necesidad de un título universitario.

Según esto, los latinos también expresaron la necesidad de acceder a capital y crédito para empezar negocios, luego de que el Departamento del Tesoro reportara el 10 de octubre que las empresas latinas han aumentado un 40% con respecto a los niveles anteriores a la pandemia y que podrían seguir incrementándose con mejores opciones de financiamiento.

¿A qué le apunta Trump?