Mientras Israel intensificaba sus ataques aéreos contra pueblos y ciudades del sur del Líbano, el grupo de chat de WhatsApp familiar no paraba de recibir mensajes. Todos estaban pegados a las noticias.

Reda Gharib se despertó inusualmente temprano el 23 de septiembre. Desde Senegal, donde vivía, observaba desde la distancia de otro continente con preocupación los videos y fotografías que compartían sus hermanas y tías, que mostraban las explosiones en los alrededores de su barrio en Tiro, la histórica ciudad costera del Líbano.

Ante los ataques, sus tías decidieron marcharse a Beirut. Sin embargo, su padre, su madre y sus tres hermanas no tenían planes de abandonar su hogar.

Después de que su padre anunció por el grupo que había recibido una llamada del ejército israelí instándolos a evacuar o arriesgar sus vidas, el chat se quedó en silencio. Diez minutos después, Reda llamó a su padre, pero no contestó.

El apartamento de los Gharib había sido alcanzado directamente por un ataque aéreo israelí, ante el que la familia no tuvo tiempo de escapar. En el ataque murió el padre de Reda; Ahmed, un oficial retirado del ejército libanés, y su madre Hanan, además de sus tres hermanas.

"La totalidad del apartamento desapareció. Regresó a sus cimientos. Era como si no hubiera nada allí", relató Gharib desde la capital senegalesa, Dakar, donde vive desde el año 2020.

El ejército israelí dijo que había atacado un emplazamiento de Hezbollah que ocultaba lanzacohetes y misiles. Sin embargo, Reda Gharib subrayó que su familia no tenía ninguna relación con Hezbollah.

El impacto directo destruyó su apartamento, mientras que sus vecinos de arriba y abajo sólo sufrieron daños, lo que sugiere que el objetivo era una parte específica del edificio. Para Reda, ese era el hogar de su familia.

El ataque fue uno de los más de 1.600 que Israel dijo haber llevado a cabo el 23 de septiembre, el primer día de un bombardeo intensificado del Líbano que ha llevado a cabo durante el último mes.

Ese día murieron más de 500 personas, una cifra de víctimas que no se había observado en la Gaza ocupada en un solo día hasta la segunda semana, según Emily Tripp, directora de Airwars, un grupo de seguimiento de conflictos con sede en Londres.

Israel ha prometido paralizar a Hezbollah para poner fin a más de un año de fuego transfronterizo por parte del grupo militante respaldado por Irán que comenzó al día siguiente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, Israel afirma que sus ataques se dirigen contra miembros e infraestructuras de Hezbollah. Sin embargo, hay cientos de civiles entre las más de 2.000 personas muertas en los bombardeos del último mes, a menudo familias enteras asesinadas en sus casas.