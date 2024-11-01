En España, dos activistas pro-Palestina se han convertido en el blanco de ataques del partido ultraderechista Vox, que las ha acusado de "enaltecimiento del terrorismo" por declaraciones que hicieron en una conferencia de solidaridad con Palestina, lo que ha desatado una gran polémica y una ola de apoyo hacia ambas activistas.

En una conferencia organizada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio por el Partido Podemos, la activista palestina Jaldía Abubakra elogió “la valiente iniciativa de la resistencia palestina” y defendió la “lucha armada como mecanismo legítimo del pueblo palestino a resistir”. Con base en estas declaraciones, Vox interpuso contra ella y otra activista una denuncia ante la Audiencia Nacional por presunto “enaltecimiento del terrorismo” y apoyo al “grupo terrorista islámico Hamás”.

Durante su comparecencia ante la Justicia el 29 de octubre, la jueza le preguntó a Abubakra por las acusaciones en su contra. “Yo, personalmente, soy una víctima de ese terrorismo”, respondió ella.

Ante el tribunal, la activista señaló que su familia fue obligada a irse de su tierra y que “ha perdido a muchos familiares y seres queridos en todo este proceso”, según relató en una entrevista con TRT Español.

Añadió que por culpa del bloqueo de Israel “no pude ir a visitar a mi familia a Gaza” ni regresar a los territorios ocupados desde 1948, a pesar de que la resolución 194 de la ONU reconoce el derecho al retorno. “Eso es terrorismo”, recalcó.

Las activistas señalaron que la acusación de Vox “es una estrategia de intimidación y de miedo que busca que tengamos que gestionar varios miedos a la vez: el miedo a la falta de libertad en un centro carcelario, a ser reconocida públicamente, a recibir una agresión”, entre otros.

En definitiva, consideran que es “una serie de artimañas de la ultraderecha y el lobby sionista” cuyo objetivo es “paralizarnos y que nos preocupemos más por nuestra propia defensa que por luchar contra la ocupación sionista”.

En defensa de Palestina

Nacida en un campo de refugiados de Gaza después de que su familia fuera desplazada de Bir Al-Sabaa –hoy conocido como Bersheeva– tras la Nakba en 1948, Jaldía Abubakra es una de las figuras más conocidas del activismo por Palestina en España, aunque ella se define como “tan solo una más de las millones de palestinas refugiadas en la diáspora”.

Abubakra llegó hace 39 años a España y, desde entonces, su vida ha estado marcada por una lucha constante en defensa de la causa palestina. Se convirtió en una de las voces más activas de la solidaridad, fundando y participando en organizaciones como el Movimiento de Mujeres Palestinas Al Karama, la red de apoyo a presos Samidoun y el Movimiento de la Ruta Alternativa Masar Badil.

Fue en junio de este año, en el Congreso de los Diputados, donde pronunció las palabras que hoy la ponen en el centro de la polémica. En esa conferencia, titulada "Defensa de Palestina y criminalización en Europa”, contó con oradores como el médico cirujano británico-palestino Ghassan Abu Sitta, así como la diputada en el Congreso y exministra de Derechos Sociales Ione Belarra, quien impulsó un escrito a la Corte Penal Internacional para que emita una orden de detención contra Benjamín Netanyahu.

En ese evento mencionó que lo ocurrido el 7 de octubre “se trató de un acto de valentía”, afirmación por la cual Vox la acusó. En su comparecencia ante la jueza, explicó que, según ella, “se trató de un acto de valentía el hecho de que un pueblo bajo ocupación desde hace 76 años, sometido a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo desde hace casi 18 años, con escasos recursos y sin lo esencial, decidiera romper el cerco y enfrentarse a la quinta potencia militar a nivel global”.

Por otro lado, en cuanto a la acusación que intenta asociarla con Hamás, Abubakra aclaró que “no hablamos de ninguna fuerza política en particular” y que su discurso se refiere a la resistencia palestina como “un movimiento legítimo, conformado por diversas facciones”.

Resaltó que esta resistencia está respaldada por el derecho internacional, citando varias resoluciones, incluyendo la resolución 30/70 de la ONU, adoptada en 1975, que “reafirma el derecho de los pueblos coloniales a la autodeterminación, condena el colonialismo y llama a la comunidad internacional a apoyar la independencia de estos pueblos, reconociendo la lucha por la libertad como un derecho legítimo”.

“No es la primera vez”

“El partido Vox y la extrema derecha global están aliados con el lobby sionista”, asegura, agregando que “esta no es la primera vez que nos acusan”. Abubakra afirma haber sido objeto de difamación “brutal” en medios de comunicación afines, aunque, esta vez, “han dado un paso más al interponer una querella judicial en nuestra contra”.

Por otro lado, la otra activista señalada por la ultraderecha, Miriam O., quien denuncia “el señalamiento público”, es acusada por pronunciar la frase "hay que dar las gracias al 7 de octubre por volver a poner Palestina en el centro". Según ella, esta acusación es “una manipulación bastante obvia de la finalidad del mensaje”, donde lo que pretendía incidir es en “cómo se ha roto el cerco mediático sobre Palestina” y en ningún momento “incitar a la comisión de actos violentos”.