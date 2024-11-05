Con una retórica cada vez más dura, la inmigración irregular ha sido uno de los temas predilectos del expresidente y candidato republicano, Donald Trump, durante su campaña presidencial. Ha prometido las mayores deportaciones de la historia de Estados Unidos si gana las elecciones de este 5 de noviembre, un plan que defiende con el argumento que los inmigrantes en el país se están robando empleos de los estadounidenses. Pero esta afirmación es refutada tanto por los expertos como por las cifras.

“Muchos de los empleos que ustedes tienen los están ocupando estas personas que vienen. La población hispana está perdiendo empleos ahora porque millones de personas están llegando”, aseguró Trump el 16 de octubre en un programa de TelevisaUnivision en Florida.

“Van a atacar, y ya lo están haciendo, los empleos de la población negra, los empleos de la población hispana”, dijo el expresidente, añadiendo que los migrantes que cruzan la frontera desde México no solo lo hacen para supuestamente “cometer delitos”, sino también para “quedarse” con los empleos de los estadounidenses.

Sin embargo, economistas y centros de investigación aseguran que tanto el trabajo de los migrantes en situación irregular como el de aquellos con permiso de residencia no le quitan el empleo a nadie. Por el contrario, muestran que sus actividades laborales son clave para el crecimiento económico del país.

Los inmigrantes no “roban” puestos de trabajo

En 2022, más de 30 millones de inmigrantes formaban parte de la fuerza laboral estadounidense, según el Centro de Investigaciones Pew. La mayoría de ellos, 22,2 millones exactamente, eran inmigrantes regulares. Otros 8,3 millones de trabajadores inmigrantes no estaban autorizados.

La presencia de nuevos trabajadores inmigrantes a menudo mejora las perspectivas de empleo de los locales, pues los dos grupos con frecuencia tienen competencias diferentes y conocimientos de idiomas distintos, explicó a la agencia de noticias AP Giovanni Peri, economista laboral en la Universidad de California y director del Global Migration Center.

En este marco, y teniendo en cuenta que no existe un número fijo de empleos en el país, los inmigrantes, tanto legales como irregulares, tienden a contribuir a que empresas que ya existen puedan sobrevivir, añadió Peri, quien ha realizado investigaciones sobre el impacto de la llegada de inmigrantes. Esto se debe a que los trabajos que desempeña la población inmigrante en la mayoría de los casos son labores que los estadounidenses no quieren ejercer.

En contraste con el discurso de Trump, tres cuartas partes de los votantes encuestados por el Pew en agosto señalaron que los inmigrantes indocumentados ocupan en su mayoría puestos de trabajo que los ciudadanos estadounidenses no desean. Mientras, una proporción menor (61%) dice lo mismo de los inmigrantes en situación regular.

Esto se da especialmente en sectores como agricultura, pesca y construcción. De acuerdo al Pew, los inmigrantes constituían alrededor de una cuarta parte de los trabajadores de estas áreas en 2022.

Sin embargo, también hay que destacar que muchos de ellos son científicos, ingenieros e innovadores que contribuyen al crecimiento de la productividad. Un artículo de investigación de 2020 de la Oficina Nacional de Investigación Económica concluyó que los inmigrantes tienen un 80% más de probabilidades de convertirse en empresarios que los trabajadores estadounidenses.

¿Puede prescindir EE.UU. de la fuerza laboral de los inmigrantes?